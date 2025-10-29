La OCU analiza la crema antiarrugas de las famosas: ¿es tan eficaz como dicen?

El cuidado de la piel ya no es un lujo reservado a momentos excepcionales, sino una rutina cotidiana que refleja tanto nuestra salud como nuestro bienestar. Aplicar cremas, protegerse del sol o mantener una buena hidratación se han convertido en gestos tan habituales como lavarse los dientes. En un mundo en el que factores como la contaminación, el estrés o los cambios hormonales afectan continuamente al estado de la piel, incorporar productos adecuados al día a día ayuda no solo a mejorar el aspecto externo, sino también a fortalecer su función barrera y prevenir problemas futuros.

En este contexto, la crema Xhekpon ha captado recientemente la atención de consumidores y expertos por su popularidad en redes sociales y nostalgias estéticas. De origen farmacéutico y bajo precio accesible, este producto ha sido analizado por la OCU para determinar hasta qué punto cumple lo que promete.

Según el análisis llevado a cabo por la OCU, Xhekpon contiene ingredientes como colágeno, centella asiática y aloe vera, lo que le da un perfil interesante para hidratación y textura. Sin embargo, los resultados del estudio indican que, en términos de eficacia antiarrugas, su efecto es limitado: produjo mejoras en hidratación, pero únicamente un alisado leve de arrugas después de 28 días de uso controlado.

Además, en cuanto a impacto ambiental del envase, tampoco obtiene una puntuación destacada: no se detectaron materiales reciclados ni acciones específicas de economía circular en el embalaje.

A tener en cuenta

Por otro lado, el producto presenta algunos aspectos que conviene tener en cuenta: aunque legalmente permitidos, incluye parabenos de cadena corta como conservantes y contiene ocho alérgenos identificados, lo que puede requerir precaución en personas con piel sensible.

Imagen de la crema / OCU

En resumen, Xhekpon puede considerarse una opción adecuada para quienes buscan una hidratación económica con un buen acabado cosmético —textura ligera, sensación no grasa—, pero no debe verse como una solución milagrosa contra las arrugas.