Las nuevas señales de la DGT que acarrean multas por incumplimiento: "Tendremos que poner un láser con metro en el coche"

La señalización vial es uno de los pilares fundamentales para garantizar la seguridad en carretera. Las normas que dicta la Dirección General de Tráfico (DGT) buscan no solo ordenar la circulación, sino también prevenir accidentes que, en la mayoría de los casos, se originan por distracciones, exceso de velocidad o una incorrecta interpretación de las señales. Cumplirlas no es solo una obligación, sino una responsabilidad compartida que puede marcar la diferencia entre un trayecto seguro y un incidente.

En los últimos años, la DGT ha incorporado nuevas señales y sistemas de control automatizados para reforzar el cumplimiento de las normas y adaptarse a las circunstancias del tráfico actual. La tecnología, aliada cada vez más presente en la red viaria, permite vigilar de manera más precisa comportamientos peligrosos y sancionar conductas que ponen en riesgo a los demás usuarios.

En este contexto, la autoescuela Hoy-voy ha compartido en sus redes sociales un vídeo explicativo sobre las dos nuevas señales que la DGT ha introducido recientemente y que han despertado gran curiosidad —y también cierto debate— entre los conductores.

¿Qué señales nuevas se han incorporado?

La primera de ellas es la señal de distancia de seguridad de obligado cumplimiento (70 metros), que indica la necesidad de mantener una separación mínima con el vehículo precedente. En los tramos donde se instale, la DGT controlará el cumplimiento mediante radares que registrarán de forma automática a los conductores que no respeten esta distancia. Las sanciones pueden alcanzar los 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del carné.

La segunda señal es el 'stop con radar', una novedad que alerta de la presencia de dispositivos que detectan si el conductor realiza o no la parada completa obligatoria. Si el sistema identifica que el vehículo no se ha detenido, la infracción se registrará de inmediato.

El vídeo publicado acumula cientos de comentarios y preguntas de usuarios sorprendidos por la nueva normativa: "¿Cómo calculas los 70 metros?", "¿Y si frena el de delante?", o incluso: "Dejo 70 metros, me adelanta otro vehículo y se pone en medio, ¿qué hago?". Entre bromas y dudas, algunos ironizan con que "habrá que poner un láser con metro en el coche".

Con esta iniciativa, la autoescuela busca aclarar conceptos y fomentar la educación vial, recordando que las nuevas señales no pretenden complicar la conducción, sino reforzar la seguridad y reducir los accidentes por alcance o por no respetar las normas básicas de prioridad.