Nueva estafa en Instagram: si abres este mensaje es probable que pierdas tu cuenta

En los últimos años, las ciberestafas se han multiplicado al mismo ritmo que el uso de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería. Los ciberdelincuentes aprovechan cualquier vía de contacto para ganarse la confianza del usuario y obtener sus datos personales, contraseñas o incluso información bancaria. Lo hacen con mensajes cada vez más sofisticados, imitando el tono, la imagen y los canales oficiales de grandes empresas o plataformas digitales.

Frente a este tipo de amenazas, los expertos insisten en la importancia de comprobar siempre la procedencia del mensaje antes de hacer clic en cualquier enlace o compartir información sensible. Las compañías tecnológicas recuerdan que nunca contactan por WhatsApp, SMS o mensajes directos para pedir contraseñas o datos de acceso. Identificar estas señales de alerta es clave para evitar caer en fraudes que pueden comprometer nuestras cuentas o nuestra identidad digital.

En este contexto, María Aperador, especialista en ciberseguridad, ha alertado en redes sociales sobre una nueva modalidad de engaño en Instagram que está circulando entre los usuarios. Según explica, se trata de un mensaje que aparenta ser legítimo, ya que incluye el verificado de Instagram y notifica un supuesto "inicio de sesión sospechoso". En el texto, los estafadores invitan a la víctima a pulsar un botón para "recuperar la cuenta", lo que hace que muchos usuarios bajen la guardia.

"Es falso"

Va a parecer un mensaje legítimo porque viene con el verificado de Instagram, explica Aperador. "En el mensaje te van a decir que se ha detectado un inicio de sesión extraño, que te están avisando y que tienes que pulsar ese botón para poder recuperar tu cuenta. Pero esto, evidentemente, es falso. Instagram nunca nos va a escribir ni por WhatsApp ni por Facebook ni por SMS para decirnos esto".

La experta detalla que esta práctica corresponde a un nuevo tipo de phishing híbrido, en el que los ciberdelincuentes suplantan la identidad de Meta (empresa matriz de Instagram y Facebook), e incluso verifican cuentas de WhatsApp falsas para dar credibilidad al engaño. Una vez que la víctima pulsa el enlace, es redirigida a una página idéntica a la de inicio de sesión de Instagram, donde se introducen las credenciales que luego quedan en manos de los estafadores.

Para evitar caer en este tipo de trampas, Aperador recomienda recordar una regla básica: Instagram jamás contactará por canales externos para advertir sobre accesos sospechosos o problemas de seguridad. Ante cualquier duda, lo más seguro es acceder directamente a la aplicación o al sitio web oficial y verificar las notificaciones desde allí.