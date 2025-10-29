¿Se lavan o no se lavan los huevos? El consejo de los productores artesanos

Los huevos son un alimento tan común como delicado. Su cáscara, aunque parece una barrera sólida, es en realidad porosa, lo que permite que el aire y la humedad entren y salgan del interior. Esa permeabilidad es clave para conservar su frescura, pero también puede convertirse en un riesgo si se manipulan mal: las bacterias, como la Salmonella, pueden atravesar los poros si el huevo entra en contacto con suciedad o se lava de forma inadecuada. Por eso, tanto las normativas europeas como las prácticas de los productores recomiendan mantener los huevos limpios y secos, sin lavarlos hasta el momento justo de su consumo.

Además, los huevos cuentan con una cutícula natural, una fina película que la gallina deposita al ponerlos y que actúa como un barniz protector. Esta capa evita la entrada de microorganismos y mantiene el interior del huevo en buenas condiciones durante semanas. Si se elimina —por lavado o fricción—, el huevo queda desprotegido y se acelera su deterioro, de ahí la importancia de un manejo cuidadoso en granjas y hogares.

"Tiene que venir impecable"

Desde la granja Cobardes y Gallinas, un proveedor especializado en producción artesanal, explican con claridad una de las dudas más frecuentes: "¿Se lavan o no se lavan los huevos?". Según señalan, "por norma general, un huevo tiene que venir impecable porque la gallina, al ponerlo en el nidal, no toca nada sucio. Si un huevo está sucio es que lo ha puesto fuera del nido, por lo que no debería venderse".

No obstante, si en casa se encuentra algún huevo con algo de suciedad y se quiere consumir, el productor recomienda lavarlo solo justo antes de utilizarlo. "Si lo lavamos bien, lo secamos y lo comemos, no hay problema. Pero si lo lavas y lo guardas, esa humedad acaba entrando dentro del huevo porque le has quitado la cutícula", explican.

La empresa recuerda también que las diferencias entre países responden a sus normativas sanitarias: "En Estados Unidos, por ley, se lavan todos los huevos y después se les aplica una especie de barniz que sustituye esa protección natural. Por eso allí siempre se conservan en la nevera, mientras que en España no es necesario".

Los expertos insisten en una regla sencilla: no lavar los huevos hasta el momento de su consumo, conservarlos en lugar fresco y seco y manipularlos con las manos limpias. Solo así se garantiza que este alimento siga siendo tan seguro como nutritivo.