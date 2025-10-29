Aniversario
Familiares de la víctimas de la dana gritan "asesino" a Mazón en el interior del funeral
La tensión entre las víctimas ha estallado a la entrada del presidente
Mateo L. Belarte
Como se preveía, la entrada del president de la Comunitat Valenciana Carlos Mazón ha estado cargada de tensión. Varios de los asistentes le han gritado "asesino" a su entrada a la sala, tras saludar a los reyes y al presidente del Gobierno. Casi 25 familias han declinado asistir para evitar encontrarse con él, le habían pedido que no asistiera. Y en el interior, varios familiares portan camisetas con mensajes contra el president.
Justo en el momento en el que el presidente ha accedido al área reservado a los asistentes al funeral han comenzado a oirse gritos de "cobarde", "cata", "no te queremos". Familiares de la víctimas han mostrado fotos de las víctimas mientras gritaban en el interior del Palau Príncipe Felipe.
Al igual que en el interior del recinto, centenares de manifestantes se han concentrado en el exterior del perímetros con pancartas pidiendo la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat.
Suscríbete para seguir leyendo
- El coche arrastrado por la riada en Santa Eulària: 'Que nadie te diga dónde puedes aparcar
- Detenidas dos mujeres tras robar tabaco y perfumes por valor de más de 2.000 euros en el 'duty free' del aeropuerto de Ibiza
- A la venta una casa en la Cala Sant Vicent por 270.000 euros
- Estos son los síntomas de un ictus, reconocerlos pueden salvarte la vida
- La lluvia vuelve a Ibiza esta semana: esto es lo que dice la Aemet
- Santa Eulària quiere contratar a 22 nuevos trabajadores en 2026
- Absentismo en Ibiza: bajas "fraudulentas", horas extras en B y personal desmotivado
- Ibiza celebra Halloween y Tots Sants con música y actividades en el Mercat Nou y las zonas comerciales