Despedida tras ser pillada bebiendo cerveza mientras estaba de baja: un abogado laboralista explica los motivos

Las bajas laborales están pensadas para permitir que una persona pueda recuperarse de una enfermedad o lesión sin poner en riesgo su salud ni su empleo. Durante ese tiempo, el trabajador tiene la obligación de seguir las recomendaciones médicas, evitando cualquier actividad que pueda retrasar su recuperación. En caso de incumplimiento, la empresa puede considerar que existe una falta de buena fe o incluso un motivo disciplinario de despido.

Existen distintos tipos de despido en el ámbito laboral:

, que se produce cuando el trabajador comete una falta grave. Improcedente, cuando el juez determina que la empresa no ha justificado correctamente las causas.

En el caso del despido disciplinario, el trabajador no tiene derecho a indemnización, aunque puede impugnar la decisión ante los tribunales.

El abogado laboralista Juanma Lorente ha explicado recientemente un caso que ilustra hasta qué punto puede ser delicado incumplir las pautas médicas durante una baja. Una trabajadora fue despedida después de que un detective la sorprendiera bebiendo cerveza mientras se encontraba de baja. Al día siguiente recibió una carta de despido disciplinario sin indemnización.

Según detalla Lorente, el Tribunal Superior de Justicia dio la razón a la empresa, ya que la trabajadora estaba de baja por una operación de varices y su médico le había prohibido expresamente el consumo de alcohol. Al incumplir esa recomendación, la empresa consideró que había realizado una actividad incompatible con su proceso de recuperación. "Da igual que estés de baja y bebas cerveza, no está prohibido. Pero si en tu baja está prohibido beber cerveza, la empresa lo podrá usar para despedirte", explica el abogado.

"Ojo, detectives hay en todos los lados. No pienses que a ti no te van a pillar, te pillan", alerta el especialista.

En cualquier caso, los expertos recomiendan consultar siempre con un abogado laboralista o con el médico de cabecera ante cualquier duda sobre lo que puede o no hacerse durante una baja médica. Cumplir a rajatabla con las indicaciones sanitarias no solo acelera la recuperación, sino que también evita posibles sanciones o despidos.