Agustín ‘El Casta’ regresa al Pereyra con ‘Habemus Papam’

El humorista Agustín ‘El Casta’ regresa al emblemático Teatro Pereyra con ‘Habemus Papam’, un show completamente nuevo que se presentará el domingo 2 de noviembre con dos funciones, a las 17.30 y a las 20.30 horas. Tras agotar entradas en todas sus presentaciones del año pasado, «vuelve con más fuerza, más historias y la misma chispa que lo ha convertido en un referente del humor en Eivissa», señalan los organizadores.

Con su estilo directo, irónico y cercano, ‘El Casta’ promete una tarde cargada de carcajadas. ‘Habemus Papam’ no es solo un espectáculo de humor, «es una celebración del ingenio, de la vida cotidiana vista desde el prisma de quien sabe reírse de todo, empezando por uno mismo», según la presentación del espectáculo.

El nuevo show ofrece una mezcla de monólogos, personajes inesperados y guiños a la actualidad, todo aderezado con esa conexión especial que ‘El Casta’ mantiene con el público ibicenco. «Quienes han vivido sus espectáculos saben que no es un monólogo al uso, sino una experiencia compartida en la que cada función cobra vida propia», añaden.

Las entradas ya están a la venta por 25 euros en teatropereyraibiza.com. Para los amantes del humor con inteligencia, sin filtros y con alma, esta es una cita que no pueden perderse.