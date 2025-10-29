El abogado Manuel Requena advierte sobre el testamento del 'uno para el otro': "Tiene trampa y gorda"

Hacer testamento es una decisión importante que permite dejar por escrito cómo se desea repartir el patrimonio tras el fallecimiento y, sobre todo, evitar conflictos familiares. Sin embargo, muchas personas firman este documento sin conocer en detalle sus implicaciones legales, lo que puede dar lugar a malentendidos o consecuencias muy distintas a las que se pretendían. Por ello, los expertos insisten en la necesidad de recibir asesoramiento profesional antes de otorgar testamento y así asegurarse de que se cumpla realmente la voluntad del testador.

El abogado Manuel Requena ha explicado en redes sociales una confusión habitual entre las parejas a la hora de hacer testamento: el conocido como testamento 'del uno para el otro'. Según señala, este tipo de testamento "tiene trampa y gorda", ya que muchas personas lo firman pensando que, en caso de fallecer, su pareja heredará todos los bienes. Sin embargo, la realidad es otra.

"Cuando llega el momento de la herencia —afirma Requena— la pareja no se convierte en dueña, sino en usufructuaria. ¿Eso qué significa? Que puede vivir en la casa familiar, usarla o incluso alquilarla, pero no puede venderla ni disponer libremente de ella". La parte de la vivienda que pertenecía al fallecido pasa en propiedad a los herederos forzosos, que en la mayoría de los casos son los hijos.

Para quienes deseen que su pareja herede algo en plena propiedad, el abogado aclara que es necesario reflejarlo de forma expresa en el testamento. "Existe una parte de la herencia que la ley te permite dejar libremente —explica—: se llama el tercio de libre disposición. Es la parte que puedes legar a quien tú quieras sin perjudicar los derechos de los hijos. Si se la das a tu pareja expresamente, esa parte será suya en propiedad, no solo de uso".

De esta forma, además del derecho a usar y disfrutar de los bienes, la pareja tendría algo que le pertenezca realmente. Requena concluye recordando que no conviene improvisar cuando se trata de un testamento: "Habla con un profesional, planifica todo para asegurarte de que tu testamento dice exactamente lo que quieres que suceda".