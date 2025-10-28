Una usuaria alerta: cuidado con compartir tu ubicación en Vinted

En tiempos en los que las transacciones digitales y las redes sociales forman parte del día a día, compartir la ubicación puede parecer un detalle sin importancia. Sin embargo, revelar dónde vivimos o nos movemos puede suponer un riesgo para la privacidad y la seguridad personal. Cada vez son más los usuarios que advierten sobre este tipo de situaciones en plataformas de compraventa o redes sociales, donde la exposición excesiva puede ser aprovechada por personas con malas intenciones.

La usuaria Inés, a través de un vídeo en TikTok, ha querido alertar sobre este riesgo tras vivir una experiencia un tanto desconcertante en la aplicación Vinted. Según relata, todo comenzó cuando puso a la venta un pantalón de mujer y un chico le escribió para negociar el precio. "Me pareció raro que se interesara por un pantalón de chica, pero negocié con él. Al final me lo compró y me dijo: en vez de enviármelo, quedamos y me lo das en mano", cuenta.

Aunque en la plataforma es común que algunas personas prefieran entregar los artículos en persona para evitar gastos de envío, algo le hizo sospechar. "Recordé que me sonaba el nombre del chico. Esa misma mañana, un perfil de Instagram con el mismo nombre me había empezado a seguir y me había dado ‘me gusta’ a fotos de 2018", explica Inés.

La situación se volvió más preocupante, reitera, cuando notó que el lugar donde el comprador le propuso encontrarse estaba muy cerca de su casa. Poco después, una amiga le advirtió que en su perfil de Vinted aparecía visible su ubicación. "Fui corriendo a quitarla", indica en el vídeo, que acumula decenas de comentarios que agradecen que haya contado su historia, lo que ha permitido a más usuarias desactivar su ubicación.

Este caso pone de relieve, una vez más, la importancia de revisar los permisos y la información que compartimos en las plataformas digitales. Mostrar la ubicación, el barrio o cualquier dato personal puede facilitar que desconocidos identifiquen nuestro entorno, aumentando los riesgos de acoso, robo o suplantación. Los expertos en ciberseguridad recomiendan revisar la configuración de privacidad en todas las aplicaciones y evitar revelar más información de la necesaria, especialmente en espacios públicos de internet.