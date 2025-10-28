Renovar el DNI desde casa es posible: la Policía explica quién puede solicitarlo y cómo hacerlo

Renovar el Documento Nacional de Identidad (DNI) es un trámite obligatorio para todos los ciudadanos españoles y puede realizarse en cualquier oficina de expedición del país. Sin embargo, para aquellas personas que, por motivos de salud o limitaciones físicas, no pueden desplazarse hasta una comisaría, la Policía Nacional ha recordado la existencia de un procedimiento específico que permite realizar la gestión desde el propio domicilio o centro sanitario.

Con la incorporación de los equipos móviles a la tramitación del DNI, el Ministerio del Interior ha establecido un protocolo diferenciado para estos casos de imposibilidad de desplazamiento. El objetivo es garantizar que todas las personas, independientemente de su situación física, puedan disponer del documento electrónico en las mismas condiciones de seguridad y validez que el resto de ciudadanos.

Según informa la institución, se ha diseñado un formulario específico que autoriza a un funcionario a desplazarse al domicilio o al centro donde se encuentre el solicitante. Este agente será el encargado de realizar los procesos electrónicos necesarios para la expedición o renovación del DNI-e, así como de custodiar el documento y su clave personal (PIN) hasta su entrega al titular.

Para solicitar este servicio, el representante del interesado deberá presentar en cualquier oficina de expedición la documentación habitual para la primera inscripción o renovación del DNI, junto con los siguientes documentos adicionales:

Formulario de solicitud de desplazamiento debidamente cumplimentado por un familiar o persona a cargo del solicitante.

debidamente cumplimentado por un familiar o persona a cargo del solicitante. Una fotografía reciente del titular.

reciente del titular. Certificados médicos oficiales expedidos por el servicio de salud de la comunidad autónoma correspondiente o emitidos por profesionales acreditados.

expedidos por el servicio de salud de la comunidad autónoma correspondiente o emitidos por profesionales acreditados. Informe médico que acredite la imposibilidad de desplazamiento debido a una limitación anatómica o funcional que requiera asistencia para las actividades esenciales de la vida diaria.

La Policía Nacional ha recordado este procedimiento a través de sus canales oficiales, subrayando su compromiso con la accesibilidad y la atención personalizada a las personas con movilidad reducida.