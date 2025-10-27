La vida cantada del historiador Joan Marí Cardona

Bernat Joan, autor del libreto de ‘Camins d’història. Oratori Marí Cardona’, admite que el propio Joan Marí Cardona se habría sorprendido por la idea —un poco loca, pero genial— de contar su vida a través de una cantata, una composición poética escrita para ser musicalizada y cantada. La obra se estrenó este domingo, a las 19 horas, en la iglesia de Sant Rafel, que minutos antes de comenzar la actuación estaba ya a rebosar. Tiene letra de Bernat Joan, música de Bartomeu Tur y la interpretó el Cor de Sant Josep, dirigido por Jordi Martí, bajo la dirección dramatúrgica de Àngels Martínez.

¿Cómo se le ocurrió al Grup de Teatre del Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) narrar la vida de Marí Cardona en ese formato? Joan explica que la idea surgió de manera casual: «Este año se celebra el centenario del nacimiento de Joan Marí Cardona (Sant Rafel, 1925 – Eivissa, 2002) y el IEE, que quería organizar una serie de eventos conmemorativos, nos encargó a los integrantes del Grup de Teatre —que cada año preparamos una obra— que ideáramos algo al respecto. Pensamos que algo convencional, por ejemplo unos sketches sobre su vida, estaría ya muy visto y sería difícil de tratar teatralmente. Así que nos planteamos hacer otra cosa: involucrar a un coro, componer música específica para la obra, cantar… Una cosa llevó a la otra y, finalmente, decidimos hacer una cantata».

La idea, resume, surgió «de manera espontánea», después de que el grupo se propusiera «hacer algo diferente, con una vinculación teatral pero que no fuera una pieza de teatro convencional».

El siguiente paso fue contactar con el Cor de Sant Josep y buscar músicos y cantantes: «Y ahora, a ver qué sale», comentaba Joan el domingo por la mañana, a pocas horas del estreno. Además del coro, participan dos sopranos (Brenda Sara y Lucía Herranz) y un tenor (Joan Carles Rodríguez, que además es presentador y abogado).

La obra, explica Joan, es «un repaso de las diferentes facetas que tuvo Joan Marí Cardona a lo largo de su vida: la de historiador, la de presidente del IEE, la de impulsor de la primera radio pitiusa… Algunas conocidas, otras no tanto». En 1959 fundó —y dirigió hasta 1979—, como delegado del obispado, Radio Popular, la primera emisora radiofónica de Eivissa. Fue también presidente del IEE desde 1976 hasta 1994, etapa en la que, en 1992, la institución fue distinguida por la Generalitat de Catalunya con la Creu de Sant Jordi, que recibió Marí Cardona de manos de Jordi Pujol.

En escena hay una dinamizadora, Àngels Martínez: «La narración —cuenta Joan— introduce cada una de las escenas. Hay partes que hemos podido dramatizar, como su faceta de excursionista. Para ello aparecen dos personajes, dos barruguets, interpretados por dos actrices, una del IEE y otra del Grup de Teatre Pedro Cañestro». Pero nadie interpreta a Joan Marí Cardona: «Toda la obra consiste en reflexiones sobre él. No hay un personaje que le encarne porque, en definitiva, él impregna toda la obra. Son otros quienes explican su vida».

Un hombre próximo, llano

A la hora de escribir el libreto, Bernat Joan confiesa que no tuvo que indagar mucho sobre la vida y obra de Marí Cardona: «Como ya le conocía, no tuve que hacer una labor muy ardua de investigación. Formaba parte de mi paisaje personal de toda la vida». Le recuerda como «un hombre próximo, un apasionado de la historia que conocía la isla palmo a palmo. Fue de esas personas que más directamente se pueden relacionar con el conocimiento del territorio y de su historia». Y jamás se pavoneaba, «nunca se enorgullecía de sus conocimientos ni de su dominio de lo que era Eivissa». Era sencillo, llano, pero a la vez una mente privilegiada.

Bernat Joan considera que ‘Camins d’història. Oratori Marí Cardona’ es «una pequeña contribución» al Any Joan Marí Cardona, para rendir homenaje a su memoria: «Y tendrá recorrido, pues la idea es representarla en las diferentes iglesias de toda la isla de Eivissa y, seguramente, también en Formentera».

Quizás lo más complicado, sugiere, haya sido «componer la música», tarea de la que se ha encargado Bartomeu Tur. «La composición es compleja, más, creo, que el libreto mismo», comenta Joan. Lo es porque «hay una parte que son melodías tradicionales y luego hay un par de arias, de composiciones operísticas».

Para Bartomeu Tur, musicalizar el libreto fue «un reto»: «Nunca había compuesto algo de la envergadura que se proponía esta vez. Son unos 40 minutos de música, aproximadamente, o sea, mucho trabajo. Lo que proponía Bernat Joan era que toda la música surgiera a partir de melodías populares, tanto de Eivissa como de piezas conocidas o significativas, que formaran parte del contexto histórico de Joan Marí Cardona».

A partir de esos temas, su tarea consistió en «hacer todos los arreglos musicales para que encajaran con la letra de Bernat Joan y unirlas entre sí para que tuvieran sentido como obra completa».

Tur conocía al personaje, a ese historiador «importantísimo en la cultura de Eivissa», aunque «a raíz de toda la historia que propone Bernat Joan» tuvo que investigar por su cuenta para descubrir todas sus facetas como intelectual y como persona. Es lógico: Tur sólo tiene 27 años; cuando Marí Cardona falleció, él aún iba a la escoleta.

Es joven, pero con una carrera prometedora. Es coordinador de Cultura de Sant Josep y, en Madrid, es director musical y artístico de la orquesta y coro Cámara Sonora, actualmente de gira nacional: «De hecho, vengo este fin de semana a Eivissa tras un concierto que dimos ayer [por el sábado] por la tarde» en Teruel.

En esta «obra divulgativa», como la califica Tur, Jordi Martí dirige el Cor de Sant Josep —formado por 30 cantantes—, que interpreta todo el oratorio junto con los solistas y cinco músicos. El propio Bartomeu Tur también canta y toca un instrumento tradicional, el tambor pagès: «Es una obra que representa mucho la cultura ibicenca. Por eso he incorporado a la cantata ese instrumento tan característico, junto con las castanyoles, de la música de Eivissa». Seguro que él estaría encantado de escucharlo.