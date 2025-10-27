Las víctimas de la dana se preguntan "cuántas personas murieron" en el "paseo" de Mazón al Palau

La Asociación de víctimas mortales dana 29-O, la Asociación de damnificados dana Horta Sud y l'Associació víctimes de la dana 29 d'octubre 2024 lamentan que un año después aún sigan apareciendo detalles desconocidos de la fatídica jornada del 29 de octubre (29-O) en la que fallecieron 229 personas en la provincia de València. Detalles que van conociéndose a cuentagotas y que demuestran que "el Consell está instalado en la mentira" pero también la situación de "ignorancia de la realidad" en la que presuntamente estaba el presidente de la Generalitat Carlos Mazón en las horas decisivas del 29-O y que cada versión es para dejarlo "mejor o peor de cara a una defensa judicial", aseguran a Levante-EMV los presidentes de las tres asociaciones, Rosa Álvarez, Christian Lesaec y Mariló Gradolí, respectivamente.

Los tres representantes de las entidades mayoritarias que agrupan a víctimas de la dana reaccionaban así a la información adelantada por Levante-EMV sobre el trayecto que Carlos Mazón y Maribel Vilaplana compartieron desde el restaurante El Ventorro hasta el aparcamiento donde la periodista tenía su coche, ubicado en la Plaza de Tetuán. Y el detalle de que el jefe del Consell no fue consciente de la dimensión del drama del 29-O hasta que alrededor de las 20 horas llegó al Palau y un asesor en la puerta le informó: "Presidente, hay muchos muertos".

Rosa Álvarez: "Están instalados en la mentira"

Para Rosa Álvarez, la información adelantada por Levante-EMV demuestra "una vez más que no solamente el presidente sino el Consell y todos lo que lo rodean, como su asesor [Josep] Lanuza, están instalados en la mentira desde los primeros momentos, lo que añade más detalles hirientes, más dolorosos y más negligentes que los anteriores sabidos hasta ahora".

Álvarez también señala que el detalle de que Mazón acompañara a Vilaplana al aparcamiento de la Plaza de Tetuán "puede ser caballerosamente añejo, pero ese día era negligente" por la tragedia que en esos momentos se vivía en l'Horta Sud y ya habían sufrido en Utiel y la Ribera o iba a suceder en los Serranos. Para la presidenta de la Asociación de víctimas mortales dana 29-O el presidente de la Generalitat Carlos Mazón era "un ser prescindible ese día y lo sigue siendo. No necesitamos al okupa como presidente de la Generalitat, el 'gens honorable', que no tuvo ninguna acción como presidente, por lo que ha de desalojar ese puesto que le queda bien grande desde el 29 de octubre de 2024".

Por eso, añade, "no lo queremos en el funeral de Estado [que se celebrará el próximo 29 de octubre]. Que no vaya y que delegue en otra persona de su mismo partido". Y sobre el detalle de que no fue hasta las 8 de la tarde cuando fue consciente de la gravedad de la situación, tras advertirle su asesor "presidente hay muchos muertos", Rosa Álvarez asegura que hace suyo "el título del libro de Esperança Camps y le digo: presidente tiene usted muchos muertos, los muertos de Mazón, porque son sus muertos. Los suyos y los de Salomé Pradas y los de Emilio Argüeso, como mínimo".

Christian Lesaec: "Mazón debería haber tomado medidas desde las primeras inundaciones"

El presidente de la Asociación de damnificados dana Horta Sud Christian Lesaec asegura a Levante-EMV que "da mucha vergüenza que un año después todavía estemos enterándonos de detalles del recorrido" de Carlos Mazón desde la Glorieta [donde está el aparcamiento de la Plaza de Tetuán] al Palau de la Generalitat "que estábamos valorando que apenas serían 10 o 15 minutos" por lo que aún quedan momentos de la agenda de Mazón de Mazón del 29-O por conocer. Para Lesaec "todo esto demuestra en qué situación de ignorancia estaba Mazón. ¿Cuántas personas murieron en ese paseo? Aunque se fue al Cecopi corriendo cuando se enteró, ya llegaba tarde porque la alerta roja estaba establecida desde la mañana y las primeras inundaciones se registraron por la mañana"

Para Lesaec es "evidente que tendría que [Mazón] debería haber tomado medidas después de las primeras inundaciones, tendría que haber dejado todo y haberse puesto manos a la obra y asegurarse que en el Cecopi se hacía todo lo que hacía falta. Una reunión que debería haber comenzado por la mañana".

El presidente de la Asociación de damnificados dana Horta Sud añade que aunque Mazón "diga que no es responsable, nosotros nos preguntamos si Salomé Pradas decía que era incompetente en un área tan importante como las Emergencias, habría que preguntar quién eligió a Pradas como máxima responsable de departamento tan relevante". Y concluye que el hecho de estar conociendo aún informaciones del 29-O después de "tanto tiempo que ha pasado, da la sensación que no hay colaboración por parte del Consell. Y eso desprestigia a Mazón y su Consell".

Mariló Gradolí: "Mazón mintió a los valencianos todo el día y todo el tiempo"

Desde l'Associació víctimes de la dana 29 d'octubre 2024 su presidenta Mariló Gradolí asegura sobre la fatídica información que recibió Mazón a las 20 horas, «Presidente, hay muchos muertos», que les da "igual que se enterara a las 20, que a las 13 o a las 21 horas. Las versiones que sacan para dejarlo mejor o peor de cara una defensa judicial nos parecen vergonzosas, una mentira más".

Gradolí añade, además, que Mazón "no es solo que está mintiendo por la cronología o su defensa judicial, sino que también mintió a los valencianos todo el dia y todo el tiempo. Los políticos han de asumir responsabilidades. Ya sería hora que dimitiera antes del funeral de Estado porque ya es insostenible tanta mentira".

Y respecto al acompañamiento de Mazón a Vilaplana desde el restaurante El Ventorro al aparcamiento, Gradolí señala que "sobran las valoraciones. La gente estaba ahogándose en l’Horta Sud y él estaba pasando de todo a pesar de que, según dice él, Salomé Pradas le estaba informando de todo", concluye.