Si ves este número de teléfono en tu pantalla, no devuelvas la llamada: así funciona la nueva estafa que arrasa en España

En los últimos meses ha crecido con fuerza un tipo de fraude que emplea tanto el teléfono móvil como la simple llamada perdida para engañar a la víctima. A través de técnicas como la suplantación de identidad o la creación de una falsa urgencia, los estafadores contactan por teléfono o mensaje y consiguen que la persona actúe sin reflexionar: bien devolviendo una llamada, bien atendiendo una petición inesperada. Este tipo de engaño telefónico —frecuentemente conocido como vishing o estafa mediante llamada— está cobrando cada vez más protagonismo entre los ciberdelitos.

La clave del éxito de estas estafas radica precisamente en la combinación de confianza aparente y presión inmediata: un mensaje al móvil informando de una supuesta multa, una llamada que dice proceder de un organismo oficial, o un aviso urgente de que se va a producir un cargo desconocido. En muchos casos, basta ver un número extraño en la pantalla o recibir una llamada de prefijo internacional para que el destinatario, por pura curiosidad o temor, entre en la trampa.

En este contexto, la Guardia Civil ha lanzado una nueva advertencia a través de sus redes sociales para prevenir una de las variantes más simples, pero también más efectivas. En una publicación difundida en su cuenta oficial de X, el cuerpo aconseja no devolver llamadas perdidas de números desconocidos, especialmente si comienzan por prefijos internacionales. "Si devuelves la llamada, puede salirte caro", señala.

Detrás de este tipo de engaños se esconde el conocido como fraude de la llamada perdida, un método con el que los estafadores provocan que la víctima devuelva una llamada a un número de tarificación especial o internacional, generando así un cobro elevado por minuto. El usuario, creyendo que se trata de una comunicación legítima o urgente, termina asumiendo un coste económico sin recibir ninguna información útil.

Las autoridades recomiendan ignorar llamadas de números desconocidos —en especial si tienen prefijos extranjeros poco comunes— y, en caso de duda, buscar el número en Internet antes de devolver la llamada. También recuerdan que nunca se debe facilitar información personal ni bancaria por teléfono ante contactos no verificados. La Guardia Civil insiste: la prevención y la desconfianza razonable son las mejores armas frente a este tipo de fraudes.