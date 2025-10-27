Santa Agnès amanece con 500 kilogramos menos de residuos

La iniciativa Hike to Clean recogió más de 500 kilos de basura del espacio entre Puerta del Cielo y Es Corrals, cerca de Santa Agnès. La asociación organizadora, Ibiza Hike Station, apunta en un comunicado que entre los desechos más comunes estaban antiguos tubos de plástico, restos de barbacoas, botellas, plásticos y hasta una vieja vespa abandonada. En las tres horas de trabajo que duró la actuación, también limpió ruinas históricas como antiguas casas y hornos de pan y dejó la zona «completamente limpia de basura y plásticos».

Además, los 50 voluntarios eliminaron los restos de antiguas hogueras ilegales situadas en un zona protegida de la red natura 2000, donde está prohibido encender fuego. Gracias a esta labor de residentes, turistas y personas de distintos países, asegura haber «limpiado por completo» la zona de Puerta del Cielo. Esta acción continúa la labor iniciada el año pasado, cuando la agrupación retiró más de 1.000 kilos de basura en los acantilados de Es Corrals, cercanos a Puerta del Cielo.

El fundador de The Hike Station, Manuel Ehrensperger, explica que Eivissa ofrece «tanto» que la organización siente «la responsabilidad de devolverle» lo que da. «Esta comunidad de más de 800 personas está comprometida en cuidar Eivissa, su naturaleza y sus playas», continúa. Por último, anuncia que, durante el invierno la asociación pondrá en marcha «nuevas acciones enfocadas en la eliminación de microplásticos en las costas».

Ibiza Hike Station colaboró con el Ayutamiento de Sant Antoni y la concejala municipal de Medio Ambiente, Josefa Torres. La iniciativa Hike to Clean forma parte de la filosofía de Hike Station: conectar con la naturaleza, disfrutar de ella y cuidarla. La asociación destaca que se trata de «una muestra de que el senderismo puede ser también una herramienta de transformación y conciencia colectiva».