Así es la cocinita infantil de Lidl que está conquistando a los padres por menos de 40 euros

Los juguetes de imitación —como cocinas, tiendas o talleres— siguen siendo una apuesta ganadora a la hora de regalar a los más pequeños. Este tipo de juguete permite que los niños recreen escenas del día a día, exploren distintos roles y pongan en práctica su imaginación. La elección de una cocinita infantil es especialmente acertada porque combina juego simbólico, manipulación y creatividad en un espacio que les resulta familiar: la cocina de casa.

En esta etapa, los niños desarrollan habilidades motrices, alimentan su curiosidad y refuerzan el lenguaje al nombrar utensilios, alimentos y acciones que imitan. Además, compartir con hermanos o amigos una cocinita refuerza la comunicación, la cooperación y el aprendizaje social.

En este sentido, la nueva cocinita de Lidl se presenta como una opción muy atractiva. Se trata de un modelo fabricado en madera —o combinando madera y plástico resistente— con un diseño que emula una cocina real: zona de fogones, fregadero, almacenamiento, estanterías y accesorios que permiten múltiples escenarios de juego.

Está pensada para niños y niñas a partir de aproximadamente 3 años, adaptándose a su capacidad de manipular objetos con seguridad y a su voluntad de imitar lo que ven en casa. La estructura robusta asegura estabilidad y duración, mientras que los accesorios incluidos —ollas, sartenes, menaje— amplían las posibilidades de juego. Al emplear este tipo de cocinita, los niños trabajan la motricidad fina (abrir puertas, girar mandos, manipular utensilios), interiorizan conceptos como calor/frío, orden/limpieza, y estimulan el lenguaje al nombrar ingredientes, utensilios o pedir ayuda para preparar 'platos'. También favorece que asuman roles sociales —cocinero, comensal, ayudante— y aprendan mediante la imitación a organizarse y colaborar.

Dos niños juegan con la cocina / Lidl

Esta cocinita está disponible en las tiendas físicas de Lidl y también en su tienda online (lidl.es). En el último folleto la han ofertado por 39,99 euros, lo que la convierte en una opción muy competitiva frente a otras cocinitas similares de mayor precio.