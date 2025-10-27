"Me cobran 20 céntimos más por el frío": la queja viral tras comprar una botella de agua

En los últimos años, la política de precios en supermercados ha estado bajo la lupa de los consumidores, especialmente cuando se introducen recargos por servicios o características que antes se daban por asumidas. Desde el coste de las bolsas hasta el de determinados envases, las pequeñas tarifas adicionales se han convertido en motivo de sorpresa —y, en ocasiones, de indignación— entre los compradores.

El último ejemplo lo ha protagonizado el creador de contenido Fran Cuéllar, quien ha relatado en sus redes sociales una situación insólita tras terminar de correr 10 kilómetros. Según explica, después de terminar el recorrido decidió entrar en un supermercado para comprar un café para llevar y una botella de agua. Sin embargo, al pasar por caja se dio cuenta de que le estaban cobrando un tercer concepto que no había añadido a su compra.

"Lo que me acaba de pasar es surrealista", cuenta Cuéllar en un vídeo. "Cuando veo que me está cobrando las cosas, resulta que en vez de dos artículos hay tres. Y le pregunto que por qué hay tres, que hay una cosa de 20 céntimos. Y me dice: ah, sí, el frío. Y yo: ¿qué? Pues bueno, resulta que por coger la botella de agua fría me han cobrado 20 céntimos más", agrega el joven.

El tiktoker señala sorprendido que el supermercado le había sumado 20 céntimos adicionales por haber cogido la botella de agua del frigorífico en lugar de una a temperatura ambiente. "Un 25% del valor de esta botella era el frío. Yo siempre que he comprado una botella fría o del tiempo me ha costado lo mismo. Te van a cobrar al final hasta la etiqueta", ironiza.

El vídeo rápidamente se ha hecho viral, generando un intenso debate entre usuarios que critican el recargo y otros que defienden que el coste adicional podría justificarse por el consumo energético de mantener los productos refrigerados. “¿Eso no es ilegal?”; “Las neveras funcionan con luz y es lógico”, comentan.