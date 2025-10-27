Desde 5 euros: Primark revoluciona la moda solidaria con ropa postquirúrgica para mujeres con cáncer de mama

El cáncer de mama es una de las enfermedades más comunes entre las mujeres, con miles de casos diagnosticados cada año en España. Además del impacto emocional y físico que conlleva, muchas pacientes enfrentan dificultades económicas para acceder a productos adecuados que les brinden comodidad y apoyo durante su recuperación. Desde sujetadores postquirúrgicos hasta prendas que facilitan la movilidad tras una cirugía, la necesidad de ropa especializada es esencial, pero a menudo costosa.

Conscientes de esta realidad, Primark ha lanzado una colección de concienciación sobre el cáncer de mama, bajo el lema Estamos contigo. Esta iniciativa busca no solo sensibilizar sobre la importancia de la detección precoz, sino también ofrecer productos accesibles que acompañen a las mujeres en su proceso de recuperación.

Productos diseñados para el bienestar

La colección de este año consta de 49 prendas divididas en dos líneas: la línea postoperatoria y la línea solidaria.

• Línea postoperatoria: Incluye sujetadores sin aros con cierre frontal, diseñados para facilitar su uso tras la cirugía. Están confeccionados con materiales suaves como el algodón y el modal, disponibles en colores como blanco, negro, rosa suave y marrón. Además, incorporan bolsillos para prótesis mamarias, proporcionando comodidad y funcionalidad.

• Línea solidaria: Disponible en edición limitada durante el mes de octubre, incluye sudaderas, camisetas, pijamas y cárdigans en tonos suaves como el rosa y el malva. Destacan el cárdigan escultural y los pijamas de modal en color avena, que ofrecen suavidad y confort. Los precios de estos productos oscilan entre 5 € y 24 €, permitiendo que más personas puedan contribuir a la causa.

Algunos de los productos a la venta / Primark

Disponibilidad y compromiso social

La colección está disponible en tiendas seleccionadas de Primark y online. Además, la marca ha anunciado una donación de más de un millón de euros a organizaciones benéficas contra el cáncer, incluyendo 200.000 euros para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), con el objetivo de apoyar la investigación y los servicios destinados a pacientes con cáncer de mama.