III Congreso Nacional Semana Santa | Via crucis
Una pequeña muestra de la Semana Santa de Vila
Dalt Vila fue el escenario ayer de uno de los eventos religiosos más esperados del III Congreso Nacional Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad, un vía crucis con el Santísimo Cristo del Cementerio en el que participaron las cofradías de la ciudad y la Escuadra des Amunts, de Sant Miquel, que acompañó a la imagen con el canto de los passos desde la iglesia del Convent hasta la Catedral. Este acto sirvió como pequeño ejemplo de cómo se vive la Semana Santa en Eivissa.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Ibiza: bajada de temperaturas y lluvias
- El Cine Torres volverá a abrir sus puertas: el Consell de Ibiza lo compra para convertirlo en espacio cultural de Ibiza
- Cerrado el quirófano y el paritorio del Hospital de Formentera
- La cueva de Sant Joan viral en TikTok: bajo investigación por riesgo ambiental y vertidos ilegales
- Las nuevas ambulancias para las Pitiusas no tienen conductores
- Restricciones de tráfico y aparcamiento en Ibiza por la celebración de una prueba deportiva este domingo
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- Argelia pide la expatriación de los siete migrantes menores que llegaron a Ibiza en una lancha robada