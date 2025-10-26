Dalt Vila fue el escenario ayer de uno de los eventos religiosos más esperados del III Congreso Nacional Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad, un vía crucis con el Santísimo Cristo del Cementerio en el que participaron las cofradías de la ciudad y la Escuadra des Amunts, de Sant Miquel, que acompañó a la imagen con el canto de los passos desde la iglesia del Convent hasta la Catedral. Este acto sirvió como pequeño ejemplo de cómo se vive la Semana Santa en Eivissa.

Una pequeña muestra de la Semana Santa de Vila