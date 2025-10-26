El empresario ibicenco Marc Rahola recibe un premio de Los 25 más innovadores del Sector Turístico

La labor del empresario Marc Rahola no pasó desapercibida para el jurado de los galardones Los 25 más innovadores del Sector Turístico y el ibicenco se hizo con uno de los premios. De esta manera, el reconocimiento valoró las novedades que el emprendedor introdujo en los apartados de modelos híbridos de hotel, cultura y estilo de vida. La entrega fue el 23 de octubre durante el Tourism Innovation Summit (TIS), celebrado en Sevilla.

Según explica un comunicado de TecnoHotel, entidad organizadora de los galardones junto con Ilunion Hotels, estos premios ponen el foco en las personas por encima de las empresas y los proyectos. Estos reconocimientos, que comienzan su andadura con esta primera edición, nacieron con el propósito de visibilizar el talento que impulsa la transformación real del sector.

Por ello, los demás premiados incluyen una amplia gama de perfiles que van desde líderes corporativos hasta emprendedores, docentes, tecnólogos y representantes públicos. Todos tienen en común que, según la nota de prensa «redefinen el futuro del turismo desde la tecnología, la sostenibilidad, la accesibilidad y la gestión responsable».

El jurado

El tribunal encargado de decidir quiénes serían los galardonados valoró siete criterios diferentes: mentalidad innovadora, liderazgo, ejecución, tecnología, conexión con el ecosistema, compromiso social y sostenibilidad, e impacto medible. Estos profesionales del mundo del turismo fueron Antonio López de Ávila, director de Innovación, Educación e Inversiones de ONU Turismo; Silvia Avilés Giraud, directora del Tourism Innovation Summit (TIS); Pilar Gorriz Ramón, directora de Innovación en RENFE; Beatriz Heras, responsable de Proyectos de Transformación Digital en ITH; Albert Pérez Llanos, cofundador de Hospitality Emprendedora; y Fede Sainz de Robles, fundador y CEO de Sepiia.

David Val, el director de TecnoHotel, señala que estos premios son una celebración del talento que inspira, transforma y construye el turismo del mañana». Carlos Bello, el director de Innovación de Ilunion Hotels apunta que la «verdadera innovación nace de las personas que miran la realidad con otros ojos».