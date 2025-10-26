Ana Redondo: "Hay que combatir Only Fans, las jóvenes entran falsamente empoderadas y pueden acabar en la prostitución"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, explica en esta entrevista con EL PERIÓDICO algunos de los proyectos que marcarán el devenir de su departamento en el futuro, una vez superada la crisis sobre los fallos en las pulseras antimaltrato. El Ministerio trabaja en una nueva licitación del servicio que debe corrigir los defectos del sistema, a la vez que desarrolla otra ley clave, destinada a cumplir uno de los compromisos del PSOE: la abolición de la prostitución.

El proyecto contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual y el destinado a abolir la prostitución, ¿se fusionarán en uno solo? En principio, yo era partidaria de incorporar la abolición de la prostitución y, por tanto, el castigo al proxeneta, al consumidor y al propietario, en la ley de trata, pero tengo que reconocer una dificultad política: esa parte no está incorporada en el pacto de Estado contra la violencia de género ni forma parte de los acuerdos de Gobierno. Por tanto, yo quiero avanzar contra esta esclavitud terrible que es la prostitución pero, como soy posibilista, primero presentaremos la ley integral contra la trata, antes de que termine el año, y en paralelo estamos trabajando en una ley de abolición.

"La ley abolicionista tiene que tener en cuenta las nuevas formas de prostitución a través de Internet, porque ahí hay un problema enorme, relacionado con la pornografía y con el consumo de los más jóvenes"

La ley abolicionista, ¿impondrá multas a los clientes? Fundamentalmente, incorporará una mayor sanción a los proxenetas, a los propietarios de los locales y estamos trabajando con otros países que ya han regulado, como por ejemplo Francia, las multas a los consumidores de prostitución, porque se mantiene nuestra intención de multarles.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en su despacho. / Xavier Amado / EPC

¿Y cómo regulará la prostitución en internet? Efectivamente, la ley tiene que tener en cuenta las nuevas formas de prostitución a través de internet, porque ahí empieza a haber un problema enorme, relacionado con la pornografía y con el consumo de los más jóvenes, que está distorsionando sus relaciones afectivo-sexuales. Es de una gravedad enorme. Para eso estamos trabajando con el Ministerio de Transformación Digital y también con la Unión Europea para sacar adelante una directiva, que espero esté a principios de año, que generalizará la protección de los menores frente a la pornografía en Internet.

"Perdimos una oportunidad histórica al no incorporar como asignatura la educación afectivo-sexual"

¿Qué le parecen plataformas como OnlyFans? Todo lo que supone ese mundo es peligrosísimo. Muchas mujeres, sobre todo las más jóvenes, entran en esas páginas bajo la falsa sensación de que ‘yo hago con mi cuerpo lo que considero y estoy empoderada’ y me parece tremendamente perjudicial, porque pueden terminar en la prostitución y en la esclavitud. A veces simplemente para tener un dinero extra. Por lo tanto, eso no lo podemos consentir, y en eso estamos, con las dificultades de una industria muy potente y muy poderosa, que maneja muchísimo dinero y que lleva instalada, lamentablemente, en Europa y en España siglos.

"Más que prohibir OnlyFans, lo que necesitamos es establecer instrumentos y herramientas para fortalecer a las mujeres en contra ese tipo de plataformas"

¿La ley prohibirá OnlyFans en España? Más que prohibir OnlyFans, lo que necesitamos es establecer instrumentos y herramientas para fortalecer a las mujeres en contra ese tipo de plataformas. Es decir, trabajar en positivo, porque son plataformas a nivel internacional, que muchas veces los países por sí mismos no tienen capacidad de erradicar. Quizás la prohibición no es la metodología más eficaz, pero sí que tenemos que trabajar mucho más con las mujeres que se incorporan engañadas y pensando que simplemente es una forma de ganar dinero.

"La educación afectivo sexual no se incorporó como una asignatura y ahora lo que tenemos son unos contenidos transversales, a los que no se está dando la importancia que tienen"

¿A través de campañas? Sí, y también con mucha educación, porque falta educación afectivo-sexual. Perdimos una oportunidad histórica con la eliminación de la asignatura Educación para la Ciudadanía. Y después, desafortunadamente, la educación afectivo-sexual no se incorporó como una asignatura propia y específica en el sistema educativo [a traves de la Lomloe, la última ley de educación]. Ahora lo que tenemos son unos contenidos transversales y no se le está dando el valor y la importancia que tienen. Por otra parte, estamos viendo que en aquellas comunidades donde gobierna el PP con Vox, esta educación se trata de ideológica y se exige un pin parental. Hay un error de base. Esta es una cuestión clave, que necesita una formación específica por parte de profesionales, que sepan tratar a los jóvenes con su idioma y su lenguaje y ponerles sobre la pista de todos los peligros a los que se van a enfrentar.

¿Va impulsar, entonces, la creación de una asignatura específica? Desde el Ministerio vamos a hacer lo posible, dentro de nuestras competencias. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación, por un lado, y con el Instituto de las Mujeres, por otro, y presentaremos dentro de muy poco una guía con las materias esenciales para la educación afectivo-sexual. Creo que hay que trasladar a las comunidades la importancia de una educación de estas características cuando los chavales se están formando, o mejor dicho, deformando afectivo y sexualmente con la pornografía y las redes sociales. Y creo que es urgente darles herramientas a nuestros jóvenes para que puedan enfrentarse a una sociedad tan hipersexualizada.