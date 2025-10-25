Jorge Tamayo: "Desacreditar sin base científica a la Aemet es peligroso para la población"

Desde el punto de vista meteorológico, ¿como pudieron confluir tantas circunstancias para provocar un desastre de tal magnitud?

El 29 de octubre fundamentalmente lo que tuvimos fue, por una parte, una dana; es decir, un embolsamiento frío en las capas altas de la atmósfera, que eso inestabiliza el aire, y por las capas bajas teníamos una entrada muy potente de aire cálido y húmedo procedente del Mediterráneo con bastante intensidad. Eso provocó que toda la masa de aire cálido se fuera hacia las montañas prelitorales de la Comunitat Valenciana, y ese aire, al ascender y encontrarse con el aire frío en capas altas, provocó todas las precipitaciones tan intensas que tuvimos. Además, la conjunción de vientos en capas altas y en capas bajas provocó que se quedara muy estacionario en un lugar, en una determinada zona, acumulando mucha agua en un periodo de tiempo relativamente corto.

O sea, que aquello fue excepcional para todos. ¿También para ustedes?

Esperábamos, desde luego, que el 29 iba a darse una situación excepcional. Una situación con gran potencialidad. Lo que ya no podemos saber nosotros ni nadie en el mundo de la meteorología era exactamente dónde se podían focalizar las lluvias inicialmente y la cantidad total que se iba a acumular. Sabíamos que desde luego era una situación muy adversa y que iba a estar por encima del umbral del Aviso Rojo.

¿Cómo se vivió ese día en Aemet?

Realmente la situación que vivimos el día 29 se veía que era muy complicada. Los que estábamos más involucrados en el seguimiento veíamos cómo se iban incrementando las precipitaciones, cómo estábamos teniendo una situación cada vez más adversa. Y cómo se estaban confirmando los pronósticos que se habían ya puesto a primera hora de la mañana, cuando se habían empezado a decretar los avisos rojos y veíamos que se iba cumpliendo la previsión. Por lo tanto, lo vivimos con la preocupación propia de una situación tan adversa y tan excepcional como la que tuvimos ese día.

¿Se podía haber hecho mejor?

Bueno, evidentemente se podía haber hecho mejor, pero no por una institución en concreto, sino por todo un sistema. Un sistema que está compuesto por muchas patas. Meteorología e hidrología, Protección civil, aspectos sociales, comunicaciones... Hay muchos aspectos de por medio y, evidentemente, si ha habido 229 muertos, pues algo se podía haber hecho mejor. Es lo que tenemos que analizar y ver entre todos: cómo podemos mejorar para que esto no vuelva a ocurrir. Las lluvias volverán a pasar y volveremos a tener situaciones parecidas, pero lo que hay que evitar es el impacto, los efectos... Que no se repitan los del 29 de octubre de 2024.

Nos vamos a enfrentar con frecuencia a episodios de de alerta roja ¿Cree que lo sucedido va a acarrear un cambio, no solo en protocolos de emergencias, en parametrización de datos, sino incluso a nivel social? ¿Hace falta educación ciudadana para afrontar ese tipo de situaciones?

Sí, yo creo que es algo necesario. Hace falta una educación ciudadana, o ampliarla, para que toda la información meteorológica que se da sea entendible. Por otra parte, también hace falta educar a lo mejor a los propios meteorólogos para que sepamos transmitir lo que queremos transmitir de la manera más inteligible posible para la sociedad.

¿Se sienten culpabilizados que no culpables?

Sí notamos que ha habido culpabilización, quizás política, hacia las actuaciones que ha tenido Aemet, no tanto técnica. Desde el punto de vista técnico, yo creo que prácticamente todos los expertos que han estado analizando la situación han visto que el papel que tuvo Aemet era el que tenía que tener. Haciendo la mejor predicción posible, con las mejores herramientas posibles. A partir de ahí ya si ha habido algún otro tipo de, no sé si llamarlo persecución o quizás culpabilización, que trasciende lo que es puramente técnico... Pues yo creo que es evidente, viendo cómo está toda la información que ha ido surgiendo desde prácticamente dos o tres días después de la dana hasta hasta hoy en día.

Hay un cambio de protocolo, pero sí que hemos visto un cambio en el comportamiento de las instituciones: emergencias, bomberos, policías locales, universidades, colegios...¿ha detectado ese cambio, una previsión, una antelación, en la última dana que acabamos de padecer?

Desde la dana de octubre del año pasado se ha notado un cambio en los procedimientos, desde luego ha habido toda una serie de lecciones aprendidas y a partir de ahí, a lo mejor se está trabajando diferente. De todas formas, los protocolos ya existían. Esto no es nuevo y desde hace muchos años, pues existe un plan de meteoalerta, consensuado con protección civil y meteorología para ver, por ejemplo, en el tema de los umbrales. Cuándo un aviso es rojo, cuándo un aviso es naranja y cómo intercomunicarnos entre nosotros e intercambiar toda la información. Pero evidentemente, cuando una situación ha sido tan grave como la que pasamos el 29 de octubre, pues tenemos que ir mejorando en la medida de lo posible nuestros procedimientos. Ya digo, no solamente los meteorológicos, sino los de todo el sistema.

Los propios ciudadanos también reaccionaremos de forma distinta...

Lo que va a quedar en la memoria de todos nosotros, de nuestra generación y de la generación que tenemos por detrás es la situación vivida. Muy probablemente cuando veamos una situación parecida, pues vamos a reaccionar de manera distinta a como se reaccionó el día 29. Porque la experiencia, desde luego, ha sido dramática, ha sido tremenda y todos lo vamos a tener interiorizado, creo yo, toda nuestra vida.

¿En Aemet se ha hecho algo diferente en la dana Alice respecto a la de octubre de 2024?

La forma de trabajar de Aemet siempre es la misma, es decir, tenemos procedimientos, sistemas de vigilancia y predicción que se van mejorando con el tiempo, porque las herramientas mejoran, porque estamos siempre adaptados a la última tecnología. Pero la forma de trabajar es muy similar, es decir, es un equipo de predictores que están dentro de un sistema nacional de predicción totalmente coordinados entre ellos y haciendo por una parte la predicción meteorológica y, por otro lado, la vigilancia o el seguimiento de las situaciones. Porque hay que tener en cuenta que una predicción siempre va a tener una incertidumbre. Como toda predicción, me da igual que sea médica, meteorológica o económica, va a haber siempre una incertidumbre, que hay que vigilar y hay que estar continuamente encima de ella.

Existe la certeza científica de que este tipo de fenómenos van a suceder con mayor frecuencia.

Todos los escenarios de cambio climático nos están señalando que este tipo de situaciones van a ser cada vez más frecuentes. De hecho, la dana del 29 de octubre se ha estimado que ha sido alrededor de un 15 o 20 % más intensa de lo que hubiera sido de no estar en un escenario de cambio climático. Las temperaturas son más altas, por lo tanto la atmósfera es más energética y todos los fenómenos que vamos a tener van a ser más intensos. Es muy probable que este tipo de situaciones las volvamos a ver y se vayan reproduciendo cada vez más frecuentemente en el tiempo y con más intensidad. Es lo que nos marcan los escenarios de cambio climático.

Pese a los negacionistas, el cambio climático es una realidad.

El cambio climático ya está aquí. No es una entelequia, no hablamos de lo que va a ocurrir de aquí a 50 años. El clima, en 50 años, cambiará con respecto al que tenemos ahora, pero es que el que tenemos ahora ya ha cambiado con respecto al que teníamos hace 50 años. Es un clima mucho más cálido.

¿Cree que el 29 de octubre y los días anteriores, Aemet emitió los avisos de la crudeza de la dana con suficiente antelación y contundencia?

En las conversaciones que tuvieron los técnicos tanto del 112 como de meteorología, se habló de cómo iba a acabar la situación, cómo iba a evolucionar. Pues al final prácticamente del día, se dijo que las precipitaciones se irían desplazando hacia el norte y el noroeste. Hacia Castilla, hacia Cuenca. Lo cual no quiere decir que la situación no fuera grave durante buena parte del día. Es decir, el final de la situación era esa. Pero la situación que teníamos el día 29 era de lluvias muy intensas durante buena parte del día aquí en la Comunitat Valenciana.

Antonio Aledo, experto en desastres naturales, señala que "las críticas infundadas a la Aemet pueden erosionar la confianza ciudadana".

Respondo también introduciendo la pregunta. ¿Las críticas a Aemet, sin mucha base técnica o científica, pueden desacreditar la información que da Aemet con todo el riesgo que lleva implícito? Eso es peligroso para la población. porque podríamos llegar a no hacer caso a los avisos considerando que es una institución poco fiable, cuando realmente está reconocida técnicamente dentro de España, pero también internacionalmente, que es uno de los servicios meteorológicos punteros del mundo.

José Ángel Núñez [jefe de climatología de Aemet en la Comunitat Valenciana] asegura que el agua siempre fue por delante ese día, que cuando se constituyó el Cecopi ya era tarde.

Cuando el Cecopi se convocó para las 17:00 horas del día 29, ya habían pasado muchas cosas. Había muchos problemas en el río Magro, en Utiel. Estaba lloviendo ya muy intensamente en toda la zona de De Turís o de la Hoya de Buñol, también afectando a varias zonas. Y parece que sí, que íbamos ya un poco por detrás de los acontecimientos. Los avisos, sin embargo, estaban puestos, creemos, con bastante oportunidad, porque, digamos, el último aviso rojo se puso hacia las 09:30, afectando a la zona donde más llovió a partir de las 15:00 horas. Es decir, que hubo bastante intervalo de tiempo en el cual había un aviso de riesgo extremo antes de que se convocara el Cecopi.