El truco viral de TikTok para salvar tu ropa cuando la lavas con un pañuelo en el bolsillo

A casi todo el mundo le ha pasado: metes la ropa en la lavadora con prisa y, al sacarla, descubres que un pañuelo de papel olvidado en un bolsillo ha dejado tu camiseta cubierta de pequeñas bolitas blancas imposibles de quitar. Un auténtico desastre doméstico.

Sin embargo, una cuenta de TikTok dedicada a los trucos caseros ha compartido una solución tan sencilla como efectiva, que está conquistando a miles de usuarios. En el vídeo, la creadora muestra una prenda completamente llena de restos de papel. En lugar de volver a lavarla o recurrir a un rodillo quitapelusas, utiliza algo que todos tenemos en casa: un estropajo.

El método no puede ser más fácil. Basta con pasar suavemente el estropajo (preferiblemente seco y limpio) sobre la superficie de la prenda. Las bolitas de papel se adhieren al estropajo y desaparecen con facilidad, dejando la ropa como nueva. El resultado sorprende: la camiseta, que parecía perdida, queda impecable en cuestión de segundos.

El truco se ha vuelto viral en la plataforma, con decenas de comentarios de usuarios que aseguran haberlo probado con éxito. Una solución simple, rápida y sin necesidad de volver a encender la lavadora.