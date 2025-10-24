Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Nuestro test semanal recopila en diez preguntas algunos de los hechos más destacados de los últimos días para medir cuánto sigues la actualidad
Redacción
Cada semana deja titulares que marcan la conversación pública: decisiones políticas, sucesos, avances económicos o historias que se hacen virales. Si quieres repasar lo esencial y poner a prueba tu memoria informativa, participa en nuestro test de actualidad. Diez preguntas rápidas para comprobar si estás al día antes de que empiece una nueva semana de noticias.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Can Dog, la caída de un refugio animal con casi cuatro décadas de historia en Ibiza
- Cerrado el quirófano y el paritorio del Hospital de Formentera
- La 'casita en una cueva' de Ibiza: tiene habitación, despensa y barbacoa frente al mar
- Multazo por tirar una nevera industrial en unos contenedores de Ibiza
- El Consell de Ibiza ordena el cierre cautelar de Can Dog por incumplimientos en bienestar animal
- Aparcar se complica en Ibiza: cierra el parking disuasorio junto al Mestral
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- Armin Heinemann: «Solo se puede alcanzar la felicidad si uno está en paz con el dolor y el sufrimiento»