Hace una sobrasada vegana y le llueven las críticas: "¿Por qué insisten en imitar los productos cárnicos?"

Cada vez son más las personas que buscan versiones saludables y vegetales de los platos tradicionales. Las redes sociales se han convertido en un escaparate de recetas que reinventan la cocina de siempre con ingredientes más ligeros, sin productos de origen animal y con un toque creativo. En este terreno, las cuentas dedicadas a la cocina fácil y sana, como @beginbeganbegun, se han ganado un hueco entre quienes buscan comer mejor sin complicarse.

En su último video, la creadora ha compartido una receta que ha desatado tanto curiosidad como polémica: una "sobrasana", su versión vegetal de la clásica sobrasada. "Dicen que no puedo llamar a esto sobrasada, así que lo voy a llamar sobrasana. Igual de brutal, sin colesterol, con mucha más fibra y cien por cien vegetal", explica en el video, mientras muestra el paso a paso: tomates secos y anacardos como base, un toque de aceite, pimentón dulce y picante, ajo y, finalmente, triturar hasta lograr una textura cremosa y untable.

El resultado, visualmente muy similar al embutido mallorquín, ha generado reacciones enfrentadas entre los usuarios. Muchos han aplaudido la idea por su sabor y su enfoque saludable, mientras que otros han criticado la idea: "Es salsa de tomate, pónle otro nombre"; "Sin acritud, ¿por qué los veganos insisten en imitar los productos cárnicos?"; "No puedes llamarlo sobrasada porque no es sobrasada"; "Puedes llamarlo como tú quieras, pero evidentemente no es sobrasada, ¿por qué no llamarlo por lo que es? Paté o untable de tomate seco y anacardos".

Más allá del debate semántico, la "sobrasana" se suma a una tendencia que no deja de crecer: reinterpretar platos tradicionales con ingredientes vegetales, asemejándose lo más posible al sabor y al espíritu original de la receta.