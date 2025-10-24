¿Sirve el microondas para volverte "ilocalizable"? Un experto en tecnología aclara el truco del papel de aluminio

Vivimos hiperconectados. Queremos tener siempre cobertura en el móvil, poder enviar un mensaje, consultar un mapa o subir una foto sin interrupciones. Sin embargo, hay momentos en los que necesitamos 'apagarnos' y que nadie nos localice; al menos durante unas horas. En este sentido, Tony Reboredo, experto en tecnología, ha compartido en sus redes sociales una anécdota a partir de la que explica por qué una caja de Faraday es la forma correcta —y por qué el microondas no siempre lo es— para bloquear las señales de un móvil.

Reboredo recuerda que, en la era de las baterías extraíbles, bastaba quitar la batería para dejar un teléfono ilocalizable. "Ahora las baterías no se pueden extraer fácilmente —relata—, y hay quien recurre a cajas de Faraday para evitar ser localizado". Estas cajas, diseñadas para impedir el paso de ondas electromagnéticas, pueden adquirirse por internet y se usan en contextos profesionales cuando se necesita aislamiento de señales.

Sin embargo, insiste el experto, "el microondas ya es, en teoría, una caja de Faraday". En la práctica, explica, no resulta tan fiable: la puerta del electrodoméstico incorpora una rejilla que no siempre cierra el circuito de forma perfecta, de modo que en algunos casos un teléfono puede seguir recibiendo llamadas incluso dentro.

Reboredo añade un truco casero que, según su demostración, suele dar mejores resultados: envolver el móvil en papel de aluminio. "Si llamo ahora, no suena", afirma. Y subraya que, para quienes buscan una protección máxima, combinar aluminio dentro del microondas puede aumentar el aislamiento, aunque matiza que la efectividad depende de cómo se haga y del modelo del teléfono.

El relato del experto pone sobre la mesa varios puntos. En primer lugar, hay grados de aislamiento: no existe un único método infalible y, fuera de equipos específicamente diseñados para crear un blindaje electromagnético, los remedios caseros ofrecen resultados variables. En segundo lugar, la proliferación de radios en los móviles —celular, Wi‑Fi, Bluetooth, GPS— complica que una sola medida bloquee por completo todos los canales de comunicación.

Asimismo, hay que tener en cuenta los riesgos que esta práctica puede conllevar. Y es que meter objetos electrónicos en el microondas puede dañarlos si se enciende el aparato con metal en su interior; envolver teléfonos con aluminio no está exento de problemas (por ejemplo, sobrecalentamiento o daños en la antena); y existe una frontera legal y ética entre proteger la privacidad personal y eluso de técnicas para eludir controles o investigaciones, si es el caso.

Los especialistas recomiendan medidas no invasivas: apagar el teléfono, activar el modo avión o usar bolsas y fundas aprobadas para el bloqueo de señales cuando exista una necesidad legítima de aislamiento.