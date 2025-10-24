El Casal d’Igualtat acoge ‘Genias’, un tributo a las escritoras silenciadas del Siglo de Oro

El Ayuntamiento de Eivissa, a través de la concejalía de Igualdad, presenta la instalación audiovisual ‘Genias’, una propuesta artística que rinde homenaje a las mujeres escritoras que, a lo largo de la historia, fueron silenciadas e invisibilizadas. La actividad forma parte de la conmemoración del Día de la Mujer Escritora, celebrado el 17 de octubre, y busca «dar visibilidad al talento femenino, concienciar sobre las desigualdades de género y reivindicar la importancia de recuperar las voces femeninas en la historia de la literatura», explica el Consistorio en una nota de prensa.

‘Genias’ es una experiencia inmersiva que invita al público a escuchar las palabras y pensamientos de las mujeres que vivieron y escribieron durante el Siglo de Oro. A través de las voces y cuerpos de mujeres contemporáneas, la instalación reconstruye una memoria colectiva que el tiempo trató de borrar. Las autoras recuperadas hicieron del lenguaje un acto de resistencia y, pese a haber sido eliminadas del relato oficial, continúan inspirando desde el silencio.

«Esta iniciativa representa un paso más en la tarea de visibilizar la creatividad y el pensamiento de las mujeres a lo largo de la historia, así como en la necesidad de seguir trabajando por la igualdad real en todos los ámbitos», afirma la concejala de Igualdad, Sara Barbado, en la nota.

‘Genias’ podrá visitarse en el Casal d’Igualtat, situado en la avenida de la Pau sin número, esquina con la calle de Sant Cristòfol, durante dos semanas. Estará abierta hoy, viernes 24 de octubre, de 17.00 a 20.00 horas; el lunes 27, de 9.00 a 13.00; el jueves 30, de 11.00 a 13.00, y el viernes 31, también de 9.00 a 13.00 horas. La muestra, con estrada libre y gratuita, ha contado con la colaboración de la conselleria de Familias y Asuntos Sociales del Govern balear, a través del Institut Balear de la Dona, y del Ministerio de Igualdad, mediante el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.