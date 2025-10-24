Cómo se calcula la hora de la muerte de una persona: las claves que revela una criminóloga

En las series y películas policíacas es habitual que el forense anuncie con precisión milimétrica: "La víctima murió a las 17:04 horas". Sin embargo, la realidad dista mucho de esa exactitud cinematográfica. Así lo explica Jessica, psicóloga y criminóloga, quien detalla cómo los expertos determinan, con cierto margen de error, el momento aproximado del fallecimiento de una persona.

"En la realidad no es tan exacto, pero el cuerpo cambia de forma bastante predecible y eso nos permite aproximar la hora de la muerte", señala. "Cuanto más tiempo pasa, más difícil es dar una hora con exactitud, pero en las primeras horas se puede ser más preciso".

Jessica resume las cuatro claves principales que los especialistas tienen en cuenta para calcular este dato fundamental en una investigación forense.

Enfriamiento del cuerpo (Algor mortis). Tras la muerte, el cuerpo comienza a perder temperatura, aproximadamente entre 0,8 y 1 grado por hora al principio. Con el paso del tiempo este proceso se ralentiza hasta alcanzar la temperatura ambiente. "Influyen factores como el entorno, la ropa o la complexión de la víctima. Si el cuerpo está en el agua, la pérdida de temperatura es mucho más rápida", explica la criminóloga. Rigidez cadavérica (Rigor mortis). La rigidez muscular aparece entre las dos y cuatro horas después del fallecimiento y se extiende por todo el cuerpo entre las seis y las doce horas. "Alcanza su punto máximo entre las 12 y las 15 horas y comienza a desaparecer entre las 24 y las 36", precisa Jessica. La rigidez sigue un patrón característico: empieza en la cara y mandíbula, continúa por el cuello, el tronco y finalmente llega a las extremidades. Livideces cadavéricas. Al detenerse la circulación, la sangre se acumula en las zonas más bajas del cuerpo, generando manchas moradas conocidas como livideces. "Suelen aparecer en las primeras tres o cuatro horas y se fijan entre las 12 y las 24. Si el cuerpo se mueve después de ese tiempo, las manchas ya no cambian de lugar", comenta. Este signo puede indicar, además, si el cadáver fue desplazado tras la muerte. Entomología forense. Los insectos también hablan. Las moscas necrófagas llegan al cuerpo entre minutos y horas después del fallecimiento y depositan sus huevos. "De ahí nacen larvas que, según su desarrollo y especie, ayudan a estimar cuánto tiempo lleva muerta una persona", señala Jessica. Si el cuerpo está en un espacio cerrado, la llegada de los insectos puede demorarse.

La especialista subraya que ningún signo por sí solo determina la hora exacta de la muerte. Los expertos cruzan todos los datos disponibles —temperatura, rigidez, livideces, contenido estomacal o presencia de insectos— para ofrecer una estimación lo más precisa posible. "La hora de la muerte siempre es aproximada", concluye Jessica. Lo importante es combinar todos los indicios y entender que el cuerpo, aunque no hable, siempre deja pistas claras de lo que ocurrió.