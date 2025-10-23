Los trucos (poco conocidos) que ayudan a estudiar mejor y sacar buenas notas

Memorizar apuntes, concentrarse durante horas y mantener la motivación son tres de los mayores retos para cualquier estudiante. Aunque existen métodos clásicos de estudio, como los resúmenes o los esquemas, cada vez más jóvenes buscan en internet estrategias que les ayuden a retener mejor la información y aprovechar el tiempo de estudio. Las redes sociales se han convertido en una fuente inagotable de consejos, donde profesores y estudiantes comparten técnicas que prometen resultados más rápidos y eficaces.

Más allá de los métodos tradicionales, circulan en plataformas como TikTok o Instagram trucos poco conocidos que muchos aseguran haber aprendido de docentes o expertos en psicología del aprendizaje. Son pequeñas variaciones en la forma de estudiar que pueden marcar la diferencia entre memorizar a corto plazo o comprender de verdad los contenidos.

Entre las recomendaciones que más se repiten destacan las siguientes:

Estudia en voz alta como si dieras clase . Explicar la materia en voz alta obliga a organizar las ideas y detectar qué partes no se dominan del todo.

Cambia de lugar constantemente. Alternar entre distintos espacios —biblioteca, cafetería o habitación— genera más conexiones cerebrales y facilita recordar la información en cualquier contexto.

El método de la ducha. Repasar mentalmente antes de ducharte o dormir ayuda a consolidar la memoria, ya que el cerebro asocia esos momentos de relajación con el aprendizaje.

El Pomodoro inverso. A diferencia del método clásico (25 minutos de estudio y cinco de descanso), este propone comenzar con sesiones largas e ir reduciéndolas. Así se entrena la resistencia mental y se evita la saturación.

Estudia con música en un idioma que no entiendas. La melodía estimula la concentración sin que la letra distraiga, creando un ambiente que favorece el enfoque.

Estos trucos no garantizan el éxito por sí solos, pero pueden servir como aliados para mejorar la organización, la memoria y la concentración. Lo importante, según los especialistas en la materia, es probar distintos métodos hasta encontrar el que mejor se adapte a la forma de aprender de cada persona.