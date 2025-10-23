Inmigración
El Supremo da 15 días al Gobierno para que cumpla la orden sobre los menores extranjeros que pidieron asilo en Canarias
EP
El Tribunal Supremo ha acordado requerir a la Administración General del Estado que en un plazo "improrrogable" de 15 días proceda a dar cumplimiento del auto que dictó el pasado marzo en el que le ordenó garantizar el acceso y permanencia en el sistema de acogida a un millar de menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo en Canarias.
Los magistrados se han pronunciado a raíz de un escrito que presentó el Gobierno de Canarias en el que avisa de que se mantiene "la situación de hacinamiento de menores" en las instalaciones de la administración autonómica.
El tribunal contesta que "no le falta razón a la defensa autonómica cuando pone de manifiesto la trascendente demora que se aprecia". Por ello, reclama que dé cumplimiento en 15 días sin posibilidad "de excusa o reparo".
((HABRÁ AMPLIACIÓN))
