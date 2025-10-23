¿Por que no deberías ducharte y poner la lavadora al mismo tiempo?

En los últimos años, el precio de la electricidad se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los hogares. La factura de la luz no deja de crecer y, con ella, la necesidad de revisar cómo y cuándo usamos los electrodomésticos. Lo que antes parecía un simple gesto cotidiano —poner una lavadora, encender el horno o dejar cargando el móvil— hoy puede tener un impacto notable a final de mes. Por eso, cada vez más familias buscan formas de optimizar el consumo energético y evitar gastos innecesarios.

Esta vez el aviso llega por parte de profesionales del gremio de la fontanería: cuando la lavadora y la ducha están funcionando simultáneamente y ambas hacen uso de agua caliente —y, por ende, del mismo circuito de tuberías y del depósito del calentador— se pueden producir bajadas de presión, variaciones de temperatura e incluso un consumo energético elevado.

En viviendas con un calentador de tamaño medio (unos 110-150 litros), la demanda duplicada puede sobrecargar el sistema: al vaciarse el depósito más rápido de lo previsto, el equipo se fuerza para mantener el caudal y el calor, lo que además de incomodar durante la ducha puede acabar generando un mayor gasto en la factura eléctrica.

Consecuencias que van más allá del baño

Además del evidente impacto en la comodidad (por ejemplo: agua que se enfría de repente, presión que baja), este uso simultáneo puede traducirse en un efecto directo sobre el bolsillo. El calentador, al trabajar a máxima capacidad para abastecer dos flujos a la vez, pierde eficiencia y consume más electricidad, lo que se refleja en un coste superior.

También hay que tener en cuenta que este esfuerzo extra puede acortar la vida útil del equipo: al funcionar bajo tensión constante o en condiciones para las que no está diseñado de forma habitual, se incrementa el desgaste prematuro del calentador.

Los fontaneros ofrecen tres alternativas claras para afrontar esta situación:

Instalar un calentador de mayor capacidad o uno de tipo flujo continuo, que garantice suministro sin necesidad de acumulación.

Evitar usar la ducha y la lavadora al mismo tiempo cuando ambos emplean agua caliente : simplemente aguardar a que uno termine antes de iniciar el otro.

: simplemente aguardar a que uno termine antes de iniciar el otro. Añadir un mezclador termostático o una válvula de equilibrio de presión en la ducha, de modo que se mantenga un caudal estable aunque otros aparatos estén funcionando.

Adoptar estos hábitos no solo mejora el confort diario —agua caliente estable, mejor presión— sino que permite a su vez contribuir al ahorro energético, algo esencial en tiempos de precios al alza.