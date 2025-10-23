Las chucherías, el yogur de fresa, las hamburguesas...: su color proviene de los insectos y no lo sabías

Cada vez más especialistas en nutrición advierten sobre la presencia de aditivos y colorantes en productos de consumo diario. Aunque muchos de ellos están permitidos y se consideran seguros en pequeñas cantidades, su uso generalizado en embutidos, yogures, golosinas y otros alimentos procesados plantea interrogantes sobre la transparencia de la industria alimentaria y la falta de información clara para el consumidor.

En el pódcast Tengo un plan, la dietista especializada en patologías digestivas Yor Andonova explicaque "hay embutidos a los que les ponen carmines, el aditivo E120, que son insectos que se aplastan y dan color a nuestra alimentación". Según la experta, este tipo de colorante no solo se utiliza en productos cárnicos, sino también en chucherías, yogures de fresa, salchichas y hamburguesas, entre otros, donde "todos tienen E120 o carmines".

Andonova añade que "los yogures de fresa no son realmente de fresa, sino yogures a los que se añaden aromas y colorantes artificiales para simular ese sabor". Algo similar, afirma, ocurre con el jamón, donde la calidad del producto se asocia muchas veces a la presencia de nitritos, pese a que existen alternativas sin estos conservantes. "Dicen que un buen jamón sin nitritos no está bueno; bueno, pues depende", apuntó.

Las declaraciones de la especialista reabren el debate sobre la transparencia en el etiquetado y la educación alimentaria. Conocer qué significan los códigos y aditivos presentes en los envases —como el E120 o los nitritos— permite al consumidor tomar decisiones más conscientes y saludables. Aprender a leer las etiquetas es, hoy más que nunca, una herramienta esencial para saber qué estamos comprando y qué estamos realmente comiendo.