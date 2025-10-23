Baño de cariño y aplausos en Oviedo para la Familia Real antes del concierto de los premios "Princesa de Asturias": "Nos encanta esto"

Nadie quiso perderse la esperada llegada. Incluso desde las ventanas de la Iglesia de San Francisco de Asís, una docena de señoras saludaban radiantes a la Familia Real que llegó, por protocolo, en dos coches separados. Fue a las siete de la tarde, puntuales: Felipe VI, la Reina LetiziaPrincesa Leonor y la Infanta Sofía. Se dieron un fugaz, pero intenso, baño de aplausos y cariño a su llegada para el concierto de los premios "Princesa de Asturias" en el Auditorio de Oviedo. Fueron recibidos por Adrián Barbón, presidente del Principado; Adriana Lastra, delegada del Gobierno; Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo; Ana Isabel Fernández y Teresa Sanjurjo, presidenta y directora de la Fundación Princesa de Asturias.

Eran las 18:45 cuando las gaitas arrancaron a sonar. El primero en bajarse fue el Rey, tras él, la reina Letizia, vestida con un pantalón y chaqueta azul marino sonrió al público, que los esperaba entre aplausos. “¡Que guapas!”, exclamó el público al ver salir a la princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía.

Faltaba una hora para que la Familia Real llegase al Auditorio Príncipe Felipe y los aledaños ya estaban repletos de curiosos. “Vengo todos los años porque me encanta el ambiente”, reconocía María Antonia Fernández. Junto a ella, una hilera de gente iba posicionándose tras el cordón de seguridad. “A mí tampoco me molesta ver a los Policías”, bromeaba María del Río mientras hacía tiempo hasta la llegada de los Reyes.

Como cada año, los ojos estaban puestos en la Princesa Leonor y la Infanta Sofia. “Me encantan las dos, pero la princesa... es Princesa de Asturias, que es mucho”, sonreía Mariluz Álvarez. Esta es ya, desde hace mucho, una cita grabada en el calendario de los ovetenses. “Vengo todos los años a ver la parafernalia”, reconocía Vicente Alonso.

Aunque a la argelina Sarra Malek le pilló por sorpresa. Volviendo del supermercado a su piso, en la calle Pérez de la Sala, el dispositivo policial la puso en alerta. “¿Hay alguien importante?”, preguntó. “Los Reyes” le contestaron de cuerpo presente. Fue entonces cuando Malek se colocó en primera fila, tras una de las vallas azules, y sacó su teléfono móvil. “Esto es importante para mí”, reconoció emocionada.

Sin embargo, no para todo el mundo los protagonistas eran los Reyes. Inma González y Benjamin Alejandro grababan con su móvil la puerta del Auditori. “¡Esta ahí!”, dijo González señalando a su hijo, Diego Alejandro, de 18 años, invitado al evento por haber sido la mejor nota de la EBAU 2025.