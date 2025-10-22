Si estudias esto en España, probablemente te olvides del paro: la carrera con sueldos de hasta 70.000 euros al año

En un contexto universitario en el que cada vez se valoran más las salidas profesionales y la empleabilidad, ciertas titulaciones destacan por su alta demanda. Carreras como Medicina, Ingeniería Informática o Odontología son reconocidas por su atractivo laboral, pero existe otra menos visible que ofrece oportunidades reales: la de Química. Con unas tasas de paro casi nulas y niveles salariales muy por encima de la media, se convierte en una opción estratégica para quienes buscan estabilidad y buenas perspectivas profesionales.

La titulación de Química abre el camino a un amplio abanico de salidas: desde la industria farmacéutica hasta el sector alimentario, pasando por el tratamiento del agua, la instrumentación y automatización industrial, la consultoría medioambiental o el trabajo en laboratorios de investigación. Esta variedad permite que los químicos desarrollen su carrera en entornos diversos, lo que contribuye a su empleabilidad y a la demanda sostenida de profesionales en el mercado laboral español.

La carrera de Química se ha convertido en una de las grandes sorpresas del panorama universitario español. Mientras muchas titulaciones luchan contra tasas de paro elevadas y sueldos modestos, los graduados en Química disfrutan de una inserción laboral casi total. Según Business Insider España, entre el 93 % y el 100 % de los titulados encuentran empleo poco después de acabar la carrera, un dato que apenas logran otros estudios en el país.

¿Por qué es una carrera atractiva?

El atractivo no se limita a la empleabilidad: los salarios también destacan. Los químicos recién incorporados al mercado laboral pueden empezar ganando entre 35.000 y 40.000 euros brutos anuales, y con experiencia o en sectores especializados —como la industria farmacéutica, la energética o la petroquímica— las cifras pueden alcanzar los 70.000 euros al año. A esto se suma un elemento clave: alrededor del 94 % de los contratos son indefinidos, lo que garantiza estabilidad y continuidad profesional, algo poco común en muchos sectores.

Sin embargo, pese a todos estos datos, la carrera sigue siendo una gran desconocida entre los jóvenes. Muchos estudiantes la descartan por considerarla demasiado difícil o con pocas salidas, sin saber que es, en realidad, una de las titulaciones con paro cero y mejores sueldos del país. Las cifras, los contratos y la demanda del sector demuestran lo contrario.