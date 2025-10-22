Cuidar el coche puede ahorrarte miles de euros en reparaciones: el error común al detenerte en un semáforo
Muchos conductores, sin darse cuenta, cometen pequeñas acciones cotidianas que deterioran los componentes mecánicos
Mantener el vehículo en buen estado no solo alarga su vida útil, sino que también evita gastos imprevistos que pueden afectar el bolsillo. Muchos conductores, sin darse cuenta, cometen pequeñas acciones cotidianas que deterioran los componentes mecánicos del coche. Y aunque parezcan gestos inofensivos, con el tiempo pueden provocar averías costosas.
El embrague es una de las piezas más sensibles del automóvil. Su función es conectar y desconectar el motor de la caja de cambios, y su desgaste prematuro puede derivar en una reparación que supera fácilmente los mil euros. Por eso, los expertos en mantenimiento insisten en la importancia de usarlo correctamente, especialmente en situaciones tan comunes como detenerse ante un semáforo.
Un error habitual es mantener el pie pisando el embrague mientras el coche está parado o dejar una marcha puesta, incluso en punto muerto. Esta práctica ejerce una presión innecesaria sobre el sistema y acelera el desgaste del disco y el cojinete del embrague. Lo recomendable, según los especialistas, es dejar el vehículo en punto muerto sin mantener el pedal presionado, y solo volver a pisar el embrague cuando sea momento de arrancar.
Adoptar este simple hábito no solo alivia el trabajo de los componentes internos, sino que también contribuye a una conducción más eficiente y segura. Cuidar los pequeños detalles al volante puede marcar la diferencia entre un coche duradero y una reparación que se lleva gran parte del presupuesto familiar.
