La borrasca Benjamín activa avisos por viento en toda la Península y pone en alerta el cantábrico ante olas de más de siete metros

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) acaba de advertir sobre la llegada de Benjamín, la segunda borrasca de gran impacto que se avecina a la Península Ibérica este otoño. El paso de esta perturbación ha obligado a activar avisos amarillos por viento en prácticamente todo el territorio peninsular desde este miércoles hasta, como mínimo, el viernes ante rachas que podrían superar los 80km/h. También se han activado varios avisos de nivel naranja en el litoral cantábrico por fenómenos marítimos adversos y olas que podrían superar los siete metros.

Los pronósticos apuntan a que Benjamín empezará a hacerse notar este mismo miércoles en el extremo norte del territorio y, sobre todo, en zonas como Galicia, Cantabria y Asturias, donde ya ha obligado a activar los primeros avisos por viento. El día álgido de esta borrasca será el jueves, cuando se han activado avisos por vientos huracanados en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Madrid, Aragón, Catalunya, Castilla-La Mancha, C. Valenciana y Baleares, así como varios avisos más por fenómenos costeros adversos y olas de hasta siete metros en el cantábrico. El viernes se espera que Benjamín siga soplando con fuerza en varios puntos del país, aunque con menos intensidad que en días previos.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado un aviso generalizado por viento de cara al jueves ante la llegada de Benjamín. Esa jornada todas las comarcas, excepto las del extremo sur y el Empordà, están en aviso por vientos huracanados. La mayoría de los avisos activados son de nivel amarillo. Aunque también hay casi una decena de nivel naranja, entre los que destacan territorios como el Baix Llobregat, Garrafa, Alt Penedès, Vallès Occidental, Anoia, Bages y Segarra. En estos puntos se esperan rachas de más de 20m/s durante la jornada.