El truco casero rápido y fácil para conservar los plátanos frescos durante más días

El plátano es una de las frutas más consumidas en el mundo por su sabor dulce, su versatilidad y su alto contenido en potasio, fibra y vitaminas. Sin embargo, también es una de las frutas que más rápidamente se estropean una vez maduras. Esto se debe a que, tras ser cosechados, los plátanos continúan su proceso natural de maduración, liberando etileno, un gas vegetal que acelera el ablandamiento y el cambio de color de la cáscara, que pasa del verde al característico amarillo con manchas marrones.

La rapidez con la que ocurre este proceso depende de varios factores: la temperatura ambiente, la ventilación, el nivel de humedad e incluso el contacto con otras frutas que también emiten etileno, como puede ser el caso de las manzanas o los aguacates. Por eso, conservar los plátanos frescos durante varios días puede ser un desafío, sobre todo en climas cálidos. Sin embargo, en los últimos años se han popularizado algunos trucos caseros que ayudan a prolongar su frescura, entre ellos uno que consiste en cortar una parte del tallo y envolverla con papel de aluminio.

Según quienes lo han probado, este método resulta eficaz porque el tallo es el punto por donde el plátano libera la mayor cantidad de etileno. Al cortar unos centímetros del racimo y cubrir la zona expuesta con papel de aluminio, se crea una barrera que reduce la liberación y difusión de este gas hacia el resto de la fruta. De este modo, se ralentiza el proceso de maduración y los plátanos se mantienen amarillos durante más tiempo.

Los expertos en conservación de alimentos explican que este truco no detiene por completo la maduración, pero sí puede retrasarla entre dos y cinco días, dependiendo de las condiciones del ambiente. Además, se recomienda mantener los plátanos en un lugar fresco, seco y ventilado, sin exponerlos directamente al sol ni guardarlos en la nevera mientras aún estén verdes, ya que el frío puede alterar su textura y sabor.