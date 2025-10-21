De Putin a Xi Jinping y los millonarios de Silicon Valley: los 'súperhombres' que quieren ser inmortales

El cambio físico del presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha dado mucho que hablar. Aunque no hay información confirmada, son varias las voces médicas que aseguran que se ha inoculado bótox y ácido hialurónico y que se ha practicado alguna cirugía. A principios de septiembre, un micrófono abierto captó una curiosa conversación entre él y el presidente de China, Xi Jinping, durante el encuentro de ambos en Pekín. Hablaban sobre trasplantes de órganos como medio para prolongar la vida y el ruso sugirió incluso que la vida eterna podría ser posible gracias a las innovaciones en biotecnología.

Pese a que son ideas que no están probadas científicamente, el diálogo ha aumentado las especulaciones sobre el deseo de inmortalidad de mandatarios y magnates de Silicon Valley que, como Peter Thiel o Bryan Johnson, son inversores y usuarios de estas nuevas terapias. Unos tratamientos que incluyen desde hormonas de crecimiento humano hasta, en el caso de Johnson, 'planes antiedad' que incluyen desde más de 100 análisis médicos mensuales –con análisis de sangre, resonancias, ecografías y mediciones de todo tipo–, un equipo médico de 30 doctores que monitorizan los resultados y el consumo de entre 60 y 100 pastillas al día, con vitaminas, minerales, antioxidantes y compuestos experimentales.

Bótox

Menos extremo, ha trascendido que el tratamiento 'anti-aging' de Putin, basado en hábitos personales y de cuidados, figuran baños de contraste de temperatura (agua caliente y fría), ejercicio, dieta saludable y una supervisión médica amplia. Además, bajo su mandato, Rusia ha financiado decenas de proyectos médicos relacionados con el estudio del envejecimiento entre los años 2021 y 2025, ha impulsado el proyecto 'New Technologies for Saving Health', cuyo foco es "ralentizar el envejecimiento celular", y ha incrementado el presupuesto de la Russian Science Foundation (RSF) para proyectos relacionados con longevidad.

No obstante, no se han confirmado especulaciones que apuntan a que Putin podría haberse hecho 'liftings' faciales o rinoplastias o haber recibido terapias génicas anti-edad, tratamientos con células madre o intervenciones radicales para "reemplazar órganos". Las fotografías y vídeos que de él circulan sí sugieren, en cambio, el uso de bótox para borrar arrugas en la frente, entrecejo y patas de gallo. Su apariencia física ha cambiado en los últimos años, pero son afirmaciones especulativas sin pruebas clínicas.

Vivir "hasta 150 años"

En la conversación entre Putin y Xi Jinping captada el pasado septiembre, también se escuchó a este último decir la frase "algunos predicen que en este siglo los seres humanos podrán llegar a vivir hasta 150 años". Esto también ha alimentado las especulaciones sobre el mandatario chino. Bajo su gobierno, China no ha ido tan lejos en antienvejecimiento. De hecho, ha impulsado la medicina tradicional china (MTC) como parte del sistema sanitario y de salud pública. En este sentido, Xi Jinping ha abogado por reforzar los principios de la medicina moderna y la tradicional e integrarlas mejor. También ha promovido estilos de vida sanos y políticas de prevención de enfermedades a través de campañas de salud pública y de mejorar entornos de vida.

Como en el caso de Putin, ningún informe fiable ha demostrado que Xi Jinping se haya sometido a terapias de antienvejecimiento experimentales para prolongar su vida. Al igual que con Putin, algunos medios sí han notado cambios en su apariencia, como una piel más clara, unos labios rojizos, una complexión más delgada o pérdida de pelo en ciertas zonas. Esto ha llevado a especulaciones de maquillaje pesado, filtros, retoques de imagen o incluso cirugía menor, pero sin evidencia concreta.