El nuevo producto de ALDI para ahorrar calefacción cuesta menos de 3 euros

La cadena de supermercados ALDI ha introducido en su catálogo un nuevo producto destinado a mejorar el aislamiento de las viviendas durante los meses más fríos: un burlete para puertas de la marca WORKZONE. Según la marca, el artículo protege frente al viento, el frío y el polvo, puede cortarse a medida, y está pensado para evitar pérdidas de calor y corrientes de aire en el hogar.

El producto se une a la creciente atención que la cadena pone en soluciones de eficiencia energética para el hogar. En su sección de inspiración Cómo aislar casa ya construida del frío. Soluciones eficientes, ALDI señala explícitamente que prestar atención a puertas y ventanas es clave para ahorrar energía y aumentar el confort térmico.

¿Por qué este tipo de accesorio tiene sentido?

Hay varias razones para prestar atención ahora a este tipo de complementos de aislamiento:

Como explica ALDI, “si detectas que pasa demasiada corriente [de aire], coloca un burlete o un cojín …en la puerta principal”.

…en la puerta principal”. Las fugas de aire en puertas y ventanas pueden elevar la demanda de calefacción.

Según datos citados por ALDI, las ventanas (y sus juntas) suponen entre un 25 % y un 30 % de las necesidades de calefacción de un hogar, por entradas de aire o pérdidas de calor.

En un contexto de subida de los precios de la energía, cualquier medida que reduzca pérdidas térmicas es rentable: piezas sencillas como un buen burlete pueden amortizarse rápido. De hecho, algunos medios señalan que ALDI comercializa este tipo de burlete por un coste muy bajo —por ejemplo 2,99 euros— como una “solución económica para aislar”.

Imagen del accesorio / ALDI

En qué fijarse al instalarlo

Antes de instalar el burlete, conviene comprobar si hay corrientes de aire bajo la puerta y ajustar sus dimensiones al espacio disponible, recortándolo si es necesario. Es importante que el material y el acabado sean adecuados para el tipo de puerta y suelo, evitando que interfiera en su apertura o cierre. Además, se recomienda complementar esta medida con otras acciones de aislamiento, como sellar ventanas o colocar alfombras y textiles gruesos, tal y como sugiere ALDI en su guía para aislar viviendas ya construidas.