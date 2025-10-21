Sin enchufes y sin esperas: la cafetera portátil que promete espresso recién hecho donde estés

Beber café es mucho más que tomar una bebida caliente al despertar: es una rutina. Desde la pausa matutina que permite arrancar el día hasta la sobremesa en la que se charla y se conecta con otros. Su aroma y sabor, así como el ritual que supone prepararlo, han convertido al café en una de las bebidas más arraigadas culturalmente en muchas partes del mundo, y también en un pequeño lujo diario que muchos se conceden para hacer una pausa y recargar energía.

Ahora, una nueva opción ha llegado al mercado para quienes no quieren renunciar al buen café allá donde estén: una cafetera portátil de autocalentamiento, que promete llevar la experiencia del espresso o café solo al coche, la oficina, el camping o cualquier lugar sin depender de una toma de corriente.

Según la descripción del producto (modelo B0F31WKXKP), esta cafetera portátil que puede adquirirse en Amazon, incorpora tecnología de autocalentamiento, es compatible con cápsulas (y presumiblemente también con café molido, aunque conviene verificarlo) y está diseñada para funcionar sin estar conectada permanentemente a la corriente. Su formato compacto permite transportarla con facilidad.

¿Cómo funciona?

Para ponerla en marcha basta con cargar la batería (o conectarla según el modelo), introducir agua en su depósito, colocar la cápsula o café molido y activar la función de calentamiento/extracción. Una vez lista, se obtiene una taza de café recién hecha prácticamente en cualquier parte.

Imagen de la cafetera / Amazon

Por norma general, las cafeteras portátiles indican una duración de batería que permite entre 2 y 5 tazas por carga o bien varias extracciones con agua caliente o fría, según el uso. Por ejemplo, modelos comparables citan baterías de 7 500 mAh que permiten preparar «hasta 50 tazas en modo agua caliente» en unas condiciones ideales. Es importante no usarla en ambientes muy fríos sin carga previa, tener acceso a agua potable limpia y asegurarse de que la batería esté cargada para evitar contratiempos.

El precio varía según oferta y stock, pero en estos momentos puedes hacerte con tu cafetera portátil por menos de 63 euros.