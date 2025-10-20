Test
¿Cuántas palabras de la jerga juvenil conoces?
¿Dominas el idioma de las nuevas generaciones o te pierdes a la primera? Compruébalo con este test
Eva Hinchado
La jerga juvenil cambia más rápido de lo que algunos pueden entender; hoy hay FOMO, mañana todo es chill y pasado, lo importante es el aura. ¿En qué nivel dirías que estás en tu comunicación con los más jóvenes? Hemos preparado un test para que descubras lo que significa stalkear o saber si vives en tu prime. ¿Te atreves?
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Armin Heinemann: «Solo se puede alcanzar la felicidad si uno está en paz con el dolor y el sufrimiento»
- La UD Ibiza hace oficial la destitución de Paco Jémez, al que sustituirá Miguel Álvarez
- Los bomberos de Ibiza alucinan con su último trabajo: 'Un rescate diferente
- Marisco, tarta de fresas y un bolso de Dior en el cumpleaños de Nadia Jémez, la gota que colmó el vaso de la UD Ibiza
- Un intento de violación, un macabro hallazgo, ahogados y un drogado liándola en un balcón: verano de 2025 en una playa de Ibiza
- La continuidad de Paco Jémez en la UD Ibiza, en el aire
- Cuatro premiados que «son un ejemplo que inspira» a Ibiza y Formentera
- Sofocan un pequeño incendio en el sótano de la residencia Sa Serra, donde había seis trabajadores para 82 usuarios