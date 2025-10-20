No, Netflix no ha rechazado tu pago: es un timo y así quieren robarte los datos
La experta en ciberseguridad María Aperador explica cómo funciona el fraude y qué hacer si recibes el mensaje
En los últimos días, numerosos usuarios han comenzado a recibir un SMS que, supuestamente, procede de Netflix. En el mensaje se informa de que el último pago ha sido rechazado y se advierte de que, si no se actualizan los datos de la cuenta, el servicio será suspendido.
La experta en ciberseguridad María Aperador ha alertado sobre esta nueva campaña de phishing, que busca robar datos personales y bancarios a través de un enlace fraudulento incluido en el propio mensaje. "Si el usuario pulsa sobre ese enlace, será redirigido a una página que imita perfectamente la web oficial de Netflix. Allí se le pedirá introducir sus datos personales y los de la tarjeta de crédito. Si lo hace, estará entregando toda esa información directamente a los ciberdelincuentes", explica Aperador.
Según la especialista, este tipo de estafas repiten siempre el mismo patrón: un mensaje que genera urgencia —un pago rechazado, una cuenta bloqueada o una suscripción a punto de cancelarse— y que empuja al usuario a actuar rápidamente sin comprobar la autenticidad del aviso.
Recomendaciones para evitar el fraude
Los expertos recomiendan no pinchar en los enlaces incluidos en estos mensajes y acceder siempre a la plataforma desde su web o aplicación oficial. Además, se aconseja verificar los correos o SMS sospechosos revisando la dirección del remitente y activar la autenticación en dos pasos siempre que sea posible.
Netflix, por su parte, recuerda en su página de ayuda que nunca solicita información de pago por SMS o correo electrónico y que cualquier notificación sobre facturación se muestra directamente dentro de la cuenta del usuario.
