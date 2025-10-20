¿Los invitados pagan la boda? Cuánto dinero hay que dar (o no) si los novios te invitan

Elegir el regalo perfecto para una boda siempre ha sido motivo de dudas entre los invitados. Aunque en el pasado se optaba por obsequios materiales para el nuevo hogar de los novios, hoy en día el dinero en efectivo o las transferencias se han convertido en la opción más práctica y habitual. Sin embargo, la pregunta que más se repite es siempre la misma: ¿cuánto dinero se debe dar en una boda?

El tema ha vuelto a generar debate después de que una wedding planner compartiera en redes sociales su opinión profesional sobre las cantidades adecuadas, teniendo en cuenta el tipo de relación con los novios y los costes reales del evento. Sus palabras no han tardado en viralizarse, ya que muchos usuarios se sintieron identificados con el dilema.

Según explica la experta, “hay que tener en cuenta que los novios pagan no solo el banquete, sino también la barra libre, que suele oscilar entre los 10 y 15 euros por invitado”. Por ello, la cantidad mínima recomendable sería de 100 euros, aunque reconoce que “es bastante justo” teniendo en cuenta los gastos que asumen los anfitriones.

La wedding planner sugiere una horquilla que va de los 75 a los 150 euros por persona en bodas estándar, aunque matiza que el importe ideal depende del vínculo con la pareja. “Si no hay una relación muy cercana, entre 100 y 200 euros por persona es perfecto. Si se trata de familiares o amigos íntimos, lo adecuado estaría entre 200 y 300 euros. Y si la relación es muy especial, el detalle debería rondar los 400 euros”, señala.

El debate ha reavivado una conversación que cada año regresa con la temporada de bodas: cómo encontrar el equilibrio entre ser un invitado generoso y no gastar más de lo que uno puede permitirse. Lo que parece claro es que, más allá de la cantidad, lo importante sigue siendo acompañar a los novios en un día que recordarán toda la vida.

Sin embargo, son muchos los que consideran que los invitados no deben pagar la boda y que no están obligados a hacer una aportación económica a los novios. "Si te invitan, te invitan"; ¿Es una invitación o un negocio?" son algunos de los comentarios en el vídeo compartido por la wedding planner.