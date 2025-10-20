La Comisión Europea apoya la petición de España para acabar con el cambio de hora

La Comisión Europea ha respaldado este lunes la petición de España de poner fin al cambio de hora, alegando que es “la vía más lógica” para avanzar, y se ha comprometido a trabajar para buscar consenso entre los países de la Unión Europea, que no logran ponerse de acuerdo, a pesar de que hay una propuesta sobre la mesa desde 2018.

“La Comisión sigue creyendo que poner fin al cambio horario dos veces al año es la vía más lógica para avanzar”, ha dicho el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, durante una reunión de ministros en Luxemburgo. Jorgensen ha reconocido que aunque la cuestión no es “una prioridad en la agenda política de la UE”, sí preocupa a millones de ciudadanos comunitarios.

El cambio de hora no estaba en la agenda del Consejo de ministros de Energía. Ha sido España quien ha planteado la cuestión, tal y como había anunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. “La opinión pública española, al igual que la europea, ha pedido el fin de esta práctica obsoleta e injustificada”, ha dicho el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard. “Es hora de que el Consejo reabra este debate y lo traduzca en medidas efectivas”, ha añadido.

Polonia y Finlandia

A la petición de España se han sumado también Finlandia y Polonia durante el debate, reconociendo que también se convierte en una cuestión de debate público cada año. “Acojo con gran satisfacción estas iniciativas de España”, ha dicho la ministra finlandesa Sari Multala, destacando los efectos positivos que tendrían para la salud física y mental de las personas.

Por su parte, el polaco Milosz Motyka ha reconocido que se trata de una práctica obsoleta que tenía sentido hace cien años. “Tras todas nuestras reformas en materia de sistemas energéticos, creemos que el cambio al horario de verano es algo que, más que introducir armonía en nuestra vida cotidiana, desregula la vida de nuestros ciudadanos”, ha dicho Motyka.

Una propuesta congelada

La propuesta de poner fin al cambio de hora la hizo el entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en 2018. Fue en respuesta a una consulta con más de 4,6 millones de respuestas, una cifra récord. Un 99% de esas respuestas eran de ciudadanos, lo que da una idea del impacto social de la medida.

La propuesta dejaba la puerta abierta a que fueran los países quienes determinaran si preferían mantener el horario de verano o el de invierno. Sin embargo, a pesar de que el Parlamento Europeo acordó su posición negociadora en cuestión de meses, el Consejo —donde están representados los gobiernos— ha sido incapaz de ponerse de acuerdo. Así, han dejado la propuesta, que requieren un acuerdo entre ambos, en un cajón durante años.

Con su intervención este lunes, España ha intentado dar un nuevo impulso al debate. “Nuestro objetivo sigue siendo fomentar el consenso entre los Estados miembros”, ha asegurado Jorgensen. El comisario ha recordado que el Ejecutivo se comprometió a hacer un análisis del impacto de la medida que, sin embargo, todavía no se ha llevado a cabo.

Fuentes de la presidencia danesa del Consejo han explicado a EL PERIODICO que una amplia mayoría de países pidieron ese análisis. Las mismas fuentes han reconocido que Dinamarca espera el informe “antes de considerar avanzar el trabajo en este asunto”. Los cambios de horario, ha confirmado el comisario, continuarán mientras dure el debate.