Aviones que transportan pasajeros… y cadáveres: las cinco curiosidades aeronáuticas que aún no conocías

Viajar en avión sigue siendo, para muchos, una experiencia tan cotidiana como misteriosa. Aunque miles de vuelos despegan y aterrizan cada día en todo el mundo, todavía hay muchos detalles del funcionamiento de una aeronave y de la experiencia a bordo que pasan desapercibidos para los pasajeros. Desde la temperatura en cabina hasta las razones por las que se apagan las luces en determinados momentos, la aviación está llena de curiosidades que responden a criterios técnicos y de seguridad.

La piloto de aviación comercial Savina Paul ha compartido algunas de estas curiosidades que ayudan a entender mejor lo que ocurre durante un vuelo y a desmontar más de un mito. Pequeños detalles que, aunque parezcan rutinarios, están pensados para garantizar la seguridad y el confort tanto de los pasajeros como de la tripulación.

Por ejemplo, la sensación de frío a bordo, especialmente en vuelos largos o si se viaja junto a la ventana, tiene una explicación sencilla: la temperatura exterior a gran altitud puede alcanzar decenas de grados bajo cero, y ese frío se transmite a través del fuselaje. La recomendación de la piloto es clara: "Llevar siempre una capa de más".

Otra duda frecuente es por qué se apagan las luces durante el despegue y el aterrizaje. Según Paul, no se trata de una cuestión estética, sino de seguridad: "Así los ojos de los pasajeros se adaptan a la oscuridad y, en caso de emergencia, pueden evacuar el avión con mayor facilidad".

Lo que muchos desconocen es que no todos los aviones comerciales transportan solo pasajeros. En sus bodegas viajan también flores tropicales, medicamentos, animales vivos, correo… e incluso, en ocasiones, cadáveres que son trasladados a sus lugares de origen.

Sobre el uso del teléfono móvil, la piloto recuerda que no activar el modo avión puede causar interferencias en los equipos de navegación y provocar avisos falsos o lecturas erróneas en cabina. Por eso, aunque hoy en día algunos aviones permiten conexión Wi-Fi, la recomendación sigue siendo mantener el dispositivo en modo avión durante el vuelo.

Y si de confort se trata, la elección del asiento también influye. En la parte trasera del avión las turbulencias se notan con mayor intensidad, ya que el centro de gravedad se sitúa un poco más adelante. "El avión actúa como una palanca —explica Paul—, así que si buscas un vuelo más tranquilo, siéntate cerca de las alas o de la cabina".

Estas pequeñas curiosidades muestran que, detrás de cada vuelo, hay toda una serie de decisiones técnicas diseñadas para hacer que la experiencia sea más segura y cómoda, incluso cuando el pasajero apenas las percibe.