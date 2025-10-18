Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 18 de octubre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 18 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 06, 15, 20, 21, 28 y 49. El número complementario es el 08 y el reintegro, el 0. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 0898984, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- La Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Ibiza y Formentera
- Encuentran un enorme tubo de 12 metros bloqueando el torrente de sa Llavanera en Ibiza
- Un camarero de Ibiza: 'Que no os engañen, esta es la pura realidad de trabajar en Ibiza
- Cinco individuos siembran el miedo en Sant Ferran: peleas, amenazas de muerte, robos y cuchillos
- Una joven emprendedora se va de Ibiza agobiada por la vivienda: “Estoy en una casa sin contrato, con las cosas del propietario”
- Turistas de Ibiza muestran el antes y el después de su hotel tras las lluvias torrenciales
- Sant Ferran dice «¡basta ya!»a la inseguridad en sus calles
- Vara de Rey se llena de ofertas, música y producto local en la 'Fira d’Estocs de Tardor'