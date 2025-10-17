El truco viral para conseguir el punto perfecto del arroz blanco en casa en solo tres pasos

Lograr el punto exacto de cocción del arroz blanco es uno de esos pequeños retos que separan a un buen cocinero doméstico de un aficionado impaciente. Ni pasado ni duro, ni apelmazado ni seco: ese equilibrio perfecto parece, a veces, un misterio. Sin embargo, una cuenta de TikTok ha demostrado que la clave no está en la suerte, sino en seguir tres sencillos pasos.

Melón sin jamón ha compartido en su perfil un vídeo que se ha vuelto viral entre los amantes de la cocina. En él, aseguran que "la mayoría de personas cocinan mal el arroz blanco" y explica cómo hacerlo correctamente en apenas unos minutos.

El método, dice, es tan simple como eficaz. Primero, hay que lavar bien el arroz entre tres y cuatro veces, hasta que el agua salga casi transparente. Después, se añade ajo picado en una olla con un poco de aceite y se sofríe el arroz unos instantes para sellarlo. Por último, se cubre con agua —dejando un dedo por encima del nivel del arroz— y se lleva a ebullición a fuego fuerte antes de bajarlo al mínimo. Con la tapa puesta, bastan 12 o 13 minutos de cocción para obtener un arroz suelto, aromático y en su punto.

La publicación acumula miles de visualizaciones y comentarios de usuarios que aseguran haber probado el método con éxito. Una receta sencilla que confirma que, incluso en los platos más básicos, los pequeños detalles marcan la diferencia.