Madrid-Valencia en solo 30 minutos: una realidad que está más cerca de lo que pensamos
La empresa valenciana Zeleros, fundada por exalumnos de la Universidad Politécnica de Valencia, lidera esta iniciativa
Un proyecto que aspira a revolucionar los desplazamientos en España busca, entre otras opciones, conectar Madrid y Valencia en tan solo media hora mediante tecnología Hyperloop, y ya hay voces que aseguran que "esto lo vamos a vivir".
El sistema se basa en cápsulas que circulan dentro de tubos con presión reducida, lo que reduce la resistencia del aire. Estas cápsulas levitan mediante sistemas magnéticos o neumáticos y se impulsan con energía eléctrica —un diseño que permitiría alcanzar velocidades de hasta 1.000 km/h.
En España, la empresa valenciana Zeleros, fundada por exalumnos de la Universidad Politécnica de Valencia, lidera esta iniciativa. En colaboración con firmas como Logista, trabaja en prototipos y ensayos para hacer realidad una red de transporte ultrarrápido.
En este sentido, la creadora de contenido Clau, quiero ser ingeniera visitó las instalaciones de Zeleros y grabó contenidos mostrando el avance del proyecto. Esa visibilidad atrae atención mediática y refuerza la percepción pública de que esta innovación está más cerca de lo que imaginamos.
Los desafíos que quedan por superar
Aunque ambicioso, el proyecto encara obstáculos importantes. Construir los tubos de vacío a escala real, asegurar la integridad y seguridad del sistema, conseguir financiación y enfrentar regulaciones técnicas y legales son retos que aún quedan por escalar.
De momento, no existe ninguna ruta comercial operativa, pero los impulsores de este proyecto esperan que las rutas piloto puedan ver la luz de aquí a 5-10 años.
