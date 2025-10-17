Firmar unas arras sin tener la hipoteca aprobada puede salir caro: un asesor inmobiliario explica cómo evitarlo

Firmar un contrato de arras es un paso habitual en la compraventa de una vivienda, pero también puede generar dudas importantes si después el banco no concede la hipoteca. ¿Se pierde el dinero entregado? ¿Existe alguna forma de evitarlo?

Según explica Héctor, asesor inmobiliario, lo primero que hay que tener claro es que unas arras no son lo mismo que un contrato de reserva. "Un contrato de reserva no es vinculante. Simplemente te da la opción de comprar la propiedad y te permite formalizar unas arras durante el plazo que se estipule", aclara. En otras palabras, la reserva bloquea temporalmente el inmueble, pero no implica obligaciones legales tan fuertes como las arras.

Por el contrario, las arras sí son un acuerdo vinculante, normalmente de tipo penitencial, lo que significa que tanto el comprador como el vendedor asumen compromisos concretos. El dinero que se entrega —habitualmente alrededor del 10% del precio del inmueble, aunque no existe un porcentaje fijado por ley— se descuenta del precio final si la compraventa se completa.

En este documento se detallan las condiciones del acuerdo y las posibles penalizaciones si alguna de las partes incumple. Si el vendedor rompe el trato, debe devolver el doble de la cantidad recibida. En cambio, si es el comprador quien desiste, perderá las arras y el vendedor podrá quedarse con ese dinero.

¿Qué sucede si no conceden el crédito?

El problema surge cuando el comprador necesita financiación y no consigue la hipoteca. Si en el contrato de arras no se incluye una cláusula que condicione la operación a la concesión del préstamo, la pérdida del dinero entregado será inevitable. "Si firmas unas arras y no has puesto esa cláusula, y el banco no te concede el crédito, ese dinero lo vas a perder", advierte Héctor.

Por eso, los expertos recomiendan que, antes de firmar, quienes dependan de una hipoteca soliciten incluir una cláusula de protección que deje claro que la operación queda sujeta a la aprobación del préstamo. De esa forma, si la financiación no sale adelante, el comprador podrá recuperar las arras sin penalización.