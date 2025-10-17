Test
¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Diez preguntas para repasar las noticias más destacadas de la semana y poner a prueba tu nivel de actualidad
La actualidad no se detiene y cada semana deja titulares que marcan la agenda política, social, económica y cultural. Si quieres repasar lo más importante y comprobar cuánto recuerdas, participa en nuestro test de diez preguntas. Una manera sencilla y entretenida de mantenerte al día y medir tu conocimiento sobre las noticias de la semana.
- Las cinco obras urgentes de Ibiza para protegerse ante futuras inundaciones
- Piden ayudar a los gatos callejeros durante la dana 'Alice'
- El DJ Seth Troxler pide ayuda para rescatar su colección de vinilos dañada por las inundaciones en Ibiza
- Vecinos del Brisol, días entre rabia y barro tras las inundaciones de Ibiza
- Una guardería de Ibiza pide ayuda para sufragar los desperfectos de lluvias e inundaciones
- Una plaga y la sequía reducen la cosecha de algarroba en un 60% en la Cooperativa de Sant Antoni
- El agua regresa a Ibiza: el 'broll' de Buscastell vuelve a fluir
- SIGUE EN DIRECTO | Alerta naranja por lluvias intensas en Ibiza y Formentera