Tanit Ibiza reconoce el liderazgo con propósito de diez mujeres de la isla

La cuarta edición de Tanit Ibiza Congress & Awards, que se celebra este sábado 18 de octubre en Club Diario de Ibiza, reconocerá el talento, la creatividad y el compromiso social de diez mujeres de la isla que han destacado por su liderazgo con propósito y su impacto positivo en distintos ámbitos.

La cuarta edición del evento, que se celebra este sábado en Club Diario de Ibiza, también entregará los premios Tanit Spirit a Cayetana Guillén Cuervo, Fabiola Martínez, Cristina Oria y Cristina Cabañas por su compromiso solidario

Durante la presentación del evento en el Consell de Ibiza, sus impulsoras, Alicia Reina y Eva Ballarín, destacaron que las galardonadas «representan la fuerza, la sabiduría y la capacidad de transformar su entorno desde la generosidad y el compromiso». Ambas subrayaron que el objetivo de estos premios es «dar visibilidad al liderazgo femenino que impulsa cambios reales y mejora la sociedad ibicenca».

Entre las premiadas figura la chef Alba Pau, que recibirá el Tanit Gastrónoma «por haber sabido elevar la cocina tradicional pitiusa a un nivel de excelencia, fusionando raíces, innovación y respeto por el producto local». La diseñadora Melania Piris, una de las grandes impulsoras de la moda Adlib Ibiza, será reconocida con el Tanit Creadora 2025 «por ensalzar la feminidad y la identidad desde una mirada contemporánea».

Tanit Awards | Las premiadas Alba Pau (Tanit Gastrónoma) Melania Piris (Tanit Creadora) Susana Juan (Tanit Hotelera) Mari Àngels Ferrer (Tanit Arte y Cultura) Mari Carmen Gutiérrez (Tanit Solidaria) Carmen Vidal (Tanit Pionera) Ana Vide (Tanit Emprendedora) Mar Torres (Tanit Futuro). Dos asistentes al acto serán sorprendidas durante la gala con los premios Tanit Comunicadora y Tanit Inspiradora. Premios Tanit Spirit 2025 a Cayetana Guillén Cuervo, Fabiola Martínez, Cristina Oria y Cristina Cabañas, por su compromiso solidario.

La empresaria hotelera Susana Juan recogerá el Tanit Hotelera «por su ejemplo de gestión con alma, representando la hospitalidad ibicenca como una experiencia humana y auténtica», mientras que la música y pedagoga Mari Àngels Ferrer obtendrá el Tanit Arte y Cultura «por su trabajo en la preservación y difusión del patrimonio musical y cultural de la isla con una sensibilidad única».

En el ámbito solidario, la presidenta de la Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer, Mari Carmen Gutiérrez, será distinguida con el Tanit Solidaria «por una década de compromiso y liderazgo en un proyecto científico pionero que ya está dando resultados esperanzadores».

La cineasta Carmen Vidal, ganadora de trece premios NY Emmys y un Student Academy Award, recibirá el Tanit Pionera «por su brillante trayectoria internacional en el séptimo arte», mientras que la actriz y modelo Ana Vide será reconocida con el Tanit Emprendedora «por haber convertido sus ideas en proyectos sólidos que conectan Ibiza con el mundo desde la innovación y la ética».

La joven Mar Torres, considerada una de las promesas del futuro profesional y social de la isla, recibirá el Tanit Futuro «por representar el relevo generacional del liderazgo femenino en Ibiza, con talento, humildad y determinación».

Dos premios sorpresa

Además, durante la gala se entregarán dos galardones sorpresa —los Tanit Comunicadora y Tanit Inspiradora— a mujeres que conocerán su reconocimiento en el mismo acto, un momento que, según sus organizadoras, «·siempre se convierte en uno de los más emotivos de la noche».

Junto a ellas, se concederán los Tanit Spirit 2025 a figuras de proyección nacional vinculadas a la isla: la actriz y periodista Cayetana Guillén Cuervo, la presidenta de la Fundación Kike Osborne, Fabiola Martínez, la chef y empresaria Cristina Oria y la presidenta del Grupo Guitart Hotels y de la Fundació Climent Guitart, Cristina Cabañas, por su «compromiso solidario y su labor como embajadoras de los valores mediterráneos».

El evento, conducido por la actriz Bárbara Hermosilla, contará con mesas redondas, entrevistas y la actuación del grupo de danza IDA Company, liderado por Yaima Arias. Además, tendrá un fin solidario a favor de Fundación Conciencia, que trabaja con niños víctimas de maltrato o abuso en Ibiza y Formentera.

Durante el cóctel posterior se celebrará una subasta silenciosa de la obra ‘Tanit Emergiendo de las Profundidades’, de la artista Soledad Martínez Díaz ‘Sol’, inspirada en la posidonia oceánica, símbolo de vida, color y energía del Mediterráneo.

Con el apoyo del Consell, Ibiza Travel y el Ayuntamiento de Santa Eulària, Tanit Ibiza Congress & Awards se consolida como un espacio de referencia para el liderazgo femenino, posicionando a Ibiza como un ejemplo de creatividad, sostenibilidad y progreso social impulsado por las mujeres.